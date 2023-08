Quando esce Oceania 2: trama, cast, serie tv, live action

C’è grande curiosità e dubbi su Oceania 2, ma il sequel del film d’animazione si farà? Difficile capire bene cosa stia accadendo perché le voci ormai da tempo sono discordanti in merito. A lungo si è pensato di poter vedere un due di questo film, ma a oggi non ci sono conferme anche se la sensazione è che lo vedremo. Noto in tutto il mondo con il titolo di Moana, in Italia è stato cambiato per l’idea che potesse nascere confusione con Moana Pozzi nota star per adulti e regina degli anni ottanta.

Oggi ci sono diverse possibilità legate al secondo capitolo del film che potrebbe trovare anche dei contesti molto differenti rispetto a quelli che tutti si immagino. Andiamo dunque a scoprire tutta la verità su quello che sarà il prossimo film con questi protagonisti. E soprattutto capiamo se si farà.

Oceania 2, tra serie tv e live action

Circa un anno fa si parlò di Oceania 2 sviluppato però con i tempi della serie tv. Una trovata interessante per seguire la storia di un film che ha ottenuto grandissimo riscontro. Nel dicembre del 2020 era stata annunciata la serie tv durante il Disney Investor Day. Collider aveva sottolineato alcuni particolari per un sequel che sarebbe dovuto diventare molto interessante ma di cui ancora non si sa nulla. Il regista doveva essere David G. Derrick Jr e prima o poi uscirà davvero.

Ora si parla invece di un remake live action che potrebbe avere dei contorni davvero molto interessanti. Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche il 27 giugno del 2025 e protagonista dovrebbe essere Dwayne Johnson con ogni probabilità con un ruolo decisamente di rilievo. C’è grande attesa e il pubblico spera davvero di avere altre informazioni per un film che potrebbe rendere davvero molto con interpreti reali e calati nel film con intelligenza.