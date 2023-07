Quando esce One Piece la serie? Trama, cast e data uscita ufficiale

C’è grande attesa per l’uscita di One Piece la serie che sarà messo in onda per la prima volta in assoluto su Netflix il 31 agosto del 2023 sia in Italia che nel resto del mondo. Creata da Matt Owens e Steven Maeda è ispirata al famosissimo manga di Eiichiro Oda che ha avuto un grande successo di riflesso all’uscita del cartone animato amatissimo anche in Italia. La prima stagione sarà composta da appena otto puntate e in base alle risposte di pubblico e critica si capirà se andare avanti o meno.

Certo è che quando si tocca un mostro sacro dell’animazione e lo si trasporta in Live Action si corrono dei grossi rischi, primo tra tutti ovviamente il paragone. No sarà facile convincere i fan della serie animata ad appassionarsi a un film che proverà a restituire tutti quelli che sono i contorni di una storia avvincente, ben scritta e costruita attorno a personaggi rodati. Andiamo ora ad approfondire l’argomento.

One Piece la serie, trama e cast

Ma di cosa parlerà One Piece la serie? La trama ci porta da un ragazzo di nome Monkey D.Rufy che si troverà ad acquisire proprietà magiche, il suo corpo sarà come la gomma, questo per aver mangiato senza volerlo un frutto del diavolo. Così questi partirà insieme a una ciurma per cercare il tesoro One Piece e con il grande sogno di diventare il nuovo tanto temuto re dei pirati.

E il cast? Partiamo da quello tecnico. La fotografia sarà curata da Nicole Hirsch Whitaker con Michael Wood, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Eiichiro Oda, Marty Adelstein, Becky Clements, Matt Owens e Steven Maeda. La casa di produzione del film è la Tomorrow Studios insieme alla Shueisha. Passiamo poi al cast artistico con gli interpreti che sono Inaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu che è Roronoa Zoro, poi Emily Ruud che è Nami, Jacob Romero Gibson interpreta Uso, Taz Skylar è Sanji e Jeff Ward è Buggy il Clown.

Un successo annunciato

La sensazione è che One Piece la serie sarà criticissima ma anche protagonista di un successo annunciato. Questo perché è tratto da un anime e un cartone animato molto amato. Quindi sicuramente sarà molto visto, con un risultato interessante nelle View, ma proprio questo porterà a delle complicazioni sotto diversi punti di vista proprio perché costringerà gli spettatori a confrontarsi con un mostro sacro. Siamo sicuri che i fan della serie, almeno una parte, attaccherà la decisione di questo prodotto live action.

Ora non c’è che da attendere per rendersi conto che la serie riuscirà a regalare al pubblico sicuramente degli spunti di analisi. Noi siamo molto curiosi di vedere come la serie tratterà gli argomenti tanto cari alla serie. Cresce l’attesa fino a diventare trepidante con commenti continui sui social network che stimolano e invitano a diverse riflessioni. Manca dunque poco, vedremo cosa ci aspetterà di certo le potenzialità sono altissime anche se queste non basteranno a fare il risultato che si desidera in questo momento.