Quando esce Oppenheimer? Trama, cast, trailer e data uscita ufficiale

Oppenheimer di Christopher Nolan uscirà al cinema in Italia il prossimo 23 agosto, curiosamente, a differenza di quanto accade di solito, un mese dopo l’uscita, il 21 luglio, negli Stati Uniti d’America. Il film è attesissimo perché realizzato da un grande regista che nel corso del tempo ci ha regalato delle splendide chicche in grado di mettere d’accordo chi ama il cinema commerciale d’intrattenimento e chi quello autoriale.

Si tratta del ritorno del regista in sala dopo la pandemia da Coronavirus, l’ultimo film girato era Tenet uscito nel 2020. Si tratta di un film un po’ diverso dal solito seguendo la filmografia del regista e per questo c’è grande curiosità sotto questo punto di vista. Il pubblico ha dimostrato sui social network grande attesa per un film che sicuramente si rivelerà spettacolare sotto ogni punto di vista.

Oppenheimer, trama e cast

Oppenheimer, come si può già capire dal titolo, seguirà la vita del grande fisico direttore del Laboratorio di Los Alamos. Soprattutto ci troveremo concentrati sul progetto Manhattan che diverso tempo fa portò alla creazione di una rudimentale prima bomba atomica. Il soggetto è quello della biografia scritta da Kai Bird e Martin J.Sherwin, mentre la sceneggiatura è stata curata dallo stesso Christopher Nolan che oltre a essere regista è anche produttore insieme a Emma Thomas e Charles Roven.

Il cast del film vedrà tra i protagonisti Cillian Murphy nel ruolo del fisico J.Robert Oppenheimer che dà il titolo all’opera, Emily Blunt sarà invece Katherine Kitty Oppenheimer. Matt Damon anche è nel cast nel ruolo di Leslie Groves con Robert Downey Jr che interpreterà Lewis Strauss e Florence Pugh che sarà Jean Tatlock.

Cambio di tematica per Nolan?

Nolan è un regista che è amatissimo dalla critica anche se per Tenet ha subito delle pesanti critiche. Gli è stato imputato di aver ormai superato ogni limite nello studio del tempo come tematica centrale e che sarebbe stato meglio iniziare a variare. Se escludiamo la trilogia dedicata a Batman tutti i film del regista hanno lavorato sul tempo. Si parte infatti da film come Memento e Insonnia che lavorano proprio su questa tematica agli sbalzi temporali di Inception e Interstellar fino alle variazioni sul tema che vediamo in Dunkirk e Tenet.

Oggi Nolan deve cambiare modo di fare cinema, sapersi reinventare, per non rimanere sempre e comunque legato a un dato simile. Chissà se con questo film si riuscirà a dare un taglio diverso per l’inizio di un nuovo tratto della carriera del regista. che a 53 anni è ancora molto giovane e in grado di poter prevedere dei cambi di passo nella sua carriera. Inutile negare che aspettarlo è quello che faranno i suoi più grandi fan anche se questi difficilmente lo criticherebbero. Chi invece partirà un po’ prevenuto nei confronti del regista potrebbe avere un po’ di conforto nella figura di un personaggio amatissimo e in grado di dirigere puri capolavori. Inutile negare che gli occhi saranno puntati su di lui con grande attenzione e sicuramente un pizzico di speranza per vedere altri colpi di scena.