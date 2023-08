Quando esce Paso Adelante su Netflix? Trama, cast, data uscita ufficiale

Novità per gli appassionati di serie cult con Netflix che lancia Paso Adelante sul suo portale. La data di uscita ufficiale è il primo agosto, proprio oggi infatti la serie conquisterà il web tornando protagonista dopo anni molto bui che l’hanno messo in secondo piano dopo l’exploit legato a quasi vent’anni fa. Sui social network intanto il pubblico è molto contento di questa novità, consapevole di trovarsi di fronte a un prodotto molto interessante e che è consolidato nel tempo.

C’è chi specifica che la serie è stata un vero e proprio cult della sua infanzia e chi invece si è innamorato fin dalla prima stagione della sorella di Penelope Cruz, Monica, che dopo il grande successo della serie è improvvisamente scomparsa facendosi vedere sempre di meno. E proprio grazie a Netflix tornerà a far parlare di sé a dodici anni dall’ultima volta al cinema.

Paso Adelante, trama e cast

Paso Adelante, titolo originale Un Paso Adelante, è una serie andata in onda dal 2002 al 2005 con sei stagioni da 84 episodi di 80 minuti in Spagna e 173 da 40 in Italia. Gli ideatori Daniel Ecija ed Ernesto Pozuello hanno studiato una trama avvincente e legata alla storia di alcuni ragazzi protagonisti della Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz di Madrid. Attorno a questi ruotano storie d’amore e di grandi emozioni.

Nel cast troviamo Beatriz Rico (Diana de Miguel), Natalia Millan (Adela Ramos), Alfonso Lara (Juan Taberner), Vicotr Mosqueira (Cristobal Soto), Monica Cruz (Silvia Jauregui), Beatriz Luengo (Lola Fernandez), Silvia Marty (Ingrid Munoz), Pablo Puyol (Pedro Salvador), Miguel Angel Munoz (Roberto Arenales), Asier Etxeandia (Benito Lopez), Pedro Pena (Antonio Mila), Jaime Blanch (Gaspar Ruiz), Lola Herrera (Carmen Arranz), Dafne Fernandez (Marta Ramos), Raul Pena (Jeronimo Juiz) Toni Acosta (Jacinta Jimenez), Fabian Mazzei (Horacio Alonso), Esther Arroyo (Irene Miro), Juan Echanove (Mariano Cuellar), Fanny Gautier (Alicia Jauregui), Marta Ribera (Eva Ruiz), Edu del Prado (Cesar Martin), William Miller (Nacho), Chiqui Fernandez (Puri Lacarino).