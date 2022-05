Quando esce Real Steel 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Il film capolavoro prodotto da Steven Spielberg e Robert Zemekis diretto da Shawn Levy “Real Steel “, potrebbe tornare presto al cinema. Un cast di tutto rispetto quello apparso nel primo film: Hugh Jackman, Anthony Mackie , Evangeline Lilly e Kevin Duran, che dovrebbe essere riconfermato anche dopo undici anni di distanza.

Real Steel racconta le vicissitudini di Charlie Kenton, interpretato da Hugh Jackman, un uomo sommerso dai debiti che cerca un modo per uscirne. Per farlo decide di dedicarsi alla boxe robotica che per lui, non è un semplice sport, ma un vero e proprio lavoro.

Dedica tutto il suo tempo alla boxe e la sua vita prosegue all’insegna di questo nuovo sport, fino a quando non scopre di avere un figlio di nome Max.

I due sembrano apparire affiatati fin da subito e scoprono anche di avere la comune passione per la boxe robotica, tanto che, insieme, mettono su un team e individuano un robot che secondo loro ha tutte le carte in regola per diventare un stella di questo sport.

Il loro rapporto prosegue così in maniera sempre più affiatata grazie al comune amore per la boxe.

Anticipazioni e data di uscita

Parlare di anticipazioni in merito Real Steel 2 è probabilmente ancora troppo presto.

Sebbene siano passati undici anni dall’uscita del primo film, il cast dovrebbe essere riconfermato. E’ possibile che la storia sia di nuovo incentrata sul rapporto padre/figlio e sulle potenzialità di nuovi robot da combattimento destinati a sfidarsi e vincere a colpi di boxe.

Per quanto riguarda la data di uscita ufficiale, i rumors dicono che il film potrebbe uscire nel corso del 2022, tuttavia non ci sono commenti sulle riprese del film e, dunque, non è escluso che potremmo dover aspettare il 2023.

Più volte il regista ha messo in evidenza che una corposa bozza di sceneggiatura è già pronta da circa tre anni e quest’anno dovrebbe finalmente vedere la luce, non sappiamo però se quest’anno o il prossimo anno.

Una novità però c’è e non è da poco per gli amanti del film: a luglio del 2022 pare confermato il rumor che vuole in uscita la serie dedicata al film. Una serie che farà di certo impazzire i fan del film.

Il cast



Per quanto riguarda il cast, come già anticipato, dovrebbe essere riconfermato quello del 2011: Hugh Jacman nel ruolo di Charlie Kenton il protagonista del film. E ancora: Kevin Durant come Ricky, Hope Davis come zia Debra, Olga Fonda nel ruolo di Farra Lemkova, Karl Yune come Tak Mashido, Evangeline Lilly come NBailey Tallet, Dakota Goyo nel ruolo di Max Kenton, Gregory Sims come Bill Panner, Anthony Mackie nel ruolo di Marvin.

Se dovesse essere confermato il sequel del film dunque a tornare a recitare le avventure del film sarranno questi attori, affiancati dai robot pugile e da qualche new entry per dare maggiore sferzata alla nuova storia.

Il regista e Hugh Jackman si sono visti con una certa frequenza per scrivere la nuova sceneggiatura che pare sia ricca di colpi di scena e di combattimenti al cardiopalma.