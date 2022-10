Quando esce Romulus 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni e cast

Sono pronti i nuovi otto episodi della nuova stagione di Romulus, la serie tv che racconta le guerre di Roma con la preziosa collaborazione di ITV Studios. Anche questa stagione è stata girata in lingua latina, ma fortunatamente i produttori renderanno disponibile anche la versione doppiata. Romulus 2 è pronta a tornare con le peripezie della leggendaria storia di Roma, con i due protagonisti d’eccellenza Yemos e Wiros.

Data uscita ufficiale

L’attesa per le nuove avventure di Romulus è ufficialmente finita. La serie andrà in onda su Sky Atlantic da venerdì 21 ottobre alle ore 21.15 e rimarrà disponibile anche in streaming sulla piattaforma NOW. L’epica vicenda di Yemos e Wiros torna a tenere i fan incollati allo schermo seguendo il racconto ispirato al capolavoro di Matteo Rovere, intitolato Primo Re. La serie sarà diretta proprio dal regista affiancato da Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. Dopo l’annuncio del ritorno della serie, Sky ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale ha raccontato di come le riprese sarebbero state girate direttamente a Roma, nelle aree più rurali della città, quelle che più assomigliassero ai paesaggi dell’epoca romana. I registi tengono inoltre a precisare che il set di Romulus 2 è stato costruito con una particolare attenzione all’ambiente, rimanendo completamente ecosostenibile nella scelta dei materiali di scena. L’obiettivo di Sky sembra infatti essere proprio quello di convertire tutto il monopolio in un’impresa completamente green.

Trama

Quanto si sa sulla trama della nuova stagione di Romulus non è molto, ma è chiaro che si esploreranno le conseguenze della nascita della Capitale. Al vertice di essa, la stagione 2 vedrà i fondatori Yemos e Wiros dirigere l’impegnativo assetto di Roma, che consacrata a Rumia, sarà sinonimo di libertà, valore che la renderà incredibilmente popolare. La serie racconterà anche delle conquiste circostanti mentre il Re dei Sabini si insospettirà sull’esistenza di una rivalità che lo costringerà a mettere in atto una battaglia per accaparrarsi i territori vicini. Tito Tazio sarà il famoso Re dei Sabini, nonché un despota fanatico che organizzerà un’imboscata per ingannare i due fratelli al potere. Gli intenti dei fratelli Yemos e Wiros sembrano inizialmente buoni, ma la loro consonanza porterà poi ad una rottura, anche se il regista non ha ancora rilasciato nessuno spoiler.

Cast

Senza dubbio nel cast della seconda stagione di Romulus rivedremo gli attori del primo capitolo, ma ci saranno numerose new entry come annunciato dagli stessi membri della produzione. Chi resterà sarà Yemos interpretato dal bravissimo Andrea Arcangeli, mentre Francesco di Napoli vestirà i panni del fratello Wiros. Ilia sarà ancora interpretata dall’attrice Marianna Fontana, mentre Sergio Romano sarà Amulius anche in Romulus 2. Per quanto riguarda le new entry, a giugno 2021 la produzione ha svelato i nomi di Valentina Bellè nei panni di Ersilia, Emanuele Maria Di Stefano nelle vesti di Tito Tazio e Ludovica Nasti in quelle di Vibia. Riguardo ai nuovi personaggi sappiamo che Ersilia sarà al comando delle sacerdotesse sabine, fra le quali figura anche la stessa Vibia. Romulus è una serie tv targata Sky e sarà sempre disponibile anche nella versione on demand sulle piattaforme connesse al broadcaster.