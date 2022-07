Quando esce Samaritan? Trailer, trama, supereroe

Samaritan è un film molto atteso già da tempo dai molteplici fan di Stallone. Difatti, inizialmente doveva uscire nelle sale nel mese di dicembre 2020. Poi però, la sua produzione è stata fermata durante l’inizio della pandemia di Covid-19, provocando dei ritardi enormi sulla tabella di marcia.

Poi, si pensava che sarebbe uscito nelle sale l’anno seguente, quindi nel 2021, ma dopo queste supposizioni è iniziata a circolare la voce che si sarebbe tramutato in un’esclusiva di streaming Prime Video. Ciò è stato poi confermato tramite un annuncio ufficiale, con una data di uscita corrispondente al 26 di agosto 2022. Questi cambiamenti lo hanno reso uno dei film maggiormente ritardati del 2020.

Aspettando dunque il 26 agosto, nel frattempo Prime Video ha provveduto a rilasciare il trailer ufficiale di Samaritan. La sua apertura raffigura il personaggio interpretato da Sylvester Stallone, ovvero Joe, un pensionato e collezionista di chincaglieria, ma con una vita segreta che viene man mano rivelata.

Il trailer e la trama di Samaritan

Mentre guarda la città che crolla intorno a lui per i continui nefasti interventi da parte della criminalità, Joe decide di intervenire per evitare che Sam Cleary venga attaccato, svelando così i suoi poteri.

Nonostante la sua reticenza ad aprirsi a lui, il ragazzo resta comunque nelle vicinanze di Joe Smith, il netturbino interpretato da Stallone. Infatti Sam inizia a intuire che in realtà Joe corrisponde a Samaritan, cioè un vero e proprio supereroe morto 25 anni prima. O almeno, questo era stato dato per certo dopo la battaglia avvenuta in un magazzino tra Samaritan e il suo rivale Nemesis. Tale battaglia si era conclusa con un incendio che aveva provocato, almeno così si pensava a quei tempi, la morte di Samaritan.

Dopo tutti questi anni passati con tale convinzione, Sam cerca in ogni modo di convincere Joe a tornare nei suoi panni di eroe, per contrastare il caos provocato in città dai criminali.

Dal trailer di Samaritan si nota chiaramente il cinismo del personaggio ormai invecchiato di Joe Smith, che ormai da tempo ha deciso di ritirarsi del tutto dalla sua vita di supereroe. Poi però dopo 25 anni, è costretto a dover rientrare nel suo ruolo di Samaritan per via di un susseguirsi di avvenimenti.

Il ritorno di Stallone nei panni di un supereroe

Il trailer ufficiale di Samaritan mostra il famoso attore Sylvester Stallone che recita la parte di un supereroe, mentre esce dal suo nascondiglio.

Difatti, il film presenta il tre volte candidato all’Oscar Stallone nel ruolo di un supereroe ormai in pensione. Quest’ultimo viene letteralmente trascinato all’esterno della sua vita solitaria, nel momento in cui inizia la sua amicizia con questo ragazzino di nome Sam.

Il film è stato diretto dal regista di Overlord Julius Avery e finalmente si potrà vedere grazie a Prime Video, nel mese di agosto.

Inoltre Samaritan è indubbiamente il primo personaggio originale che Sylvester Stallone interpreta nel genere dei supereroi. Un attore formidabile che ha alle spalle una serie di successi strepitosi e Samaritan, ne siamo certi, rientrerà tra questi.