Quando esce Skam Italia 5? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Tra le serie TV più amate dal pubblico delle nuove generazioni c’è sicuramente Skam Italia. Il successo in tal senso ha condotto verso la realizzazione di Skam Italia 5 che debutterà, molto probabilmente, nel corso del 2022. D’altro canto, le riprese sono terminate il 29 gennaio 2022, quindi il suo approdo sul piccolo schermo è quantomeno imminente. Per quanto riguarda il cast, gli attori che prenderanno parte a questa iniziativa televisiva sono Ludovica Marino, Federico Cesari, Ludovico Tersigni, Giancarlo Commare, Rocco Fasano, Greta Ragusa, Beatrice Bruschi, Francesco Centorame, Martina Lelio, Nicholas Zerbini, Pietro Turano e Ibrahim Keshk. In aggiunta a ciò, è prevista la presenza di Nicole Rossi e Lea Gavino.

Le anticipazioni sulla trama di Skam Italia 5

Il canovaccio della produzione di Cross Productions si basa sulle vicende di alcuni studenti che frequentano un liceo romano. Qui si ritrovano a discutere e ad affrontare tutte quelle tematiche che caratterizzano l’adolescenza. Come è già accaduto in passato, la serie TV in questione si focalizzerà su un protagonista specifico. Tuttavia, al momento non ci sono novità in tal senso, per cui è difficile stabilire chi sarà al centro dell’attenzione. Dato che Skam Italia prende spunto dalla serie francese Skam France, è probabile che nella quinta stagione la trama principale si svilupperà intorno alla figura di Arthur – che è l’equivalente francese di Elia.

I fan di questa produzione televisiva attendono aggiornamenti ufficiali sulla storia che caratterizzerà questo nuovo arco narrativo. Visto e considerato che sono passati diversi mesi dall’annuncio ufficiale relativo alla realizzazione dello show, si spera che le novità e le indiscrezioni sulla trama arrivino quanto prima. Ciò che è certo è che la quarta stagione di Skam Italia si conclude con Sana che cerca di trovare una propria dimensione. Tuttavia, l’arrivo di Malik complica leggermente le previsioni di Sana portando quest’ultima a fare delle scelte alquanto drastiche.

La presenza delle prime stagioni su Netflix

Come è già accaduto in passato, Skam Italia 5 verrà sicuramente inclusa all’interno del catalogo digitale di Netflix. La nota piattaforma streaming propone anche le prime quattro stagioni che sono visibili ricorrendo ad un abbonamento standard. C’è da dire che la lavorazione della quinta stagione dello show è stata messa in conto dopo una cancellazione temporanea della serie avvenuta il 7 agosto del 2019. La decisione di riprendere questo show televisivo ha condotto, quindi, verso la realizzazione della quarta stagione per poi essere lanciata ufficialmente il 15 maggio del 2020.

Gli intenti della casa di produzione di Skam Italia sono ben chiari: continuare il franchise per approfondire aspetti, personalità e vicende quotidiane che chiunque può vivere nel proprio presente. Per chi non avesse visto ancora la serie TV in questione, occorre specificare che ogni stagione prevede tra i 10 e gli 11 episodi. Con il contributo di Netflix, è molto probabile che Skam Italia 5 si attesterà sui 10 episodi, dato che è lo standard abituale delle sue produzioni televisive. In ogni caso, si attendono ulteriori aggiornamenti per scoprire, finalmente, la data di uscita ufficiale di una storia che non smetta mai di emozionare e di coinvolgere lo spettatore di turno.