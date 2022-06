Quando esce “Smile”? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Smile è un film diretto da Michael J Gallagher uscito in Italia il 31 ottobre 2013, mentre in America il film, di genere horror ha debuttato ufficialmente al cinema nel 2012. Da qualche giorno è stato annunciato un nuovo capitolo della saga che uscirà dopo l’estate in tutto il mondo, ivi compreso in Italia.

La trama del film del 2012

Il film del 2012 ha come protagonisti Ashley, Proxy e Binder e di una serie di altri personaggi che intrecciano le loro storie con quelle dei protagonisti principali. Il film ha inizio con una ragazza, con il suo telefono in mano, che sta chattando durante il suo orario di lavoro. La ragazza è una baby-sitter e la bambina, le racconta la storia di un serial killer, che uccide le vittime con cui Chatta.

La baby-sitter è chiaramente scettica sulla vicenda, ma una volta tornata a casa, per mera curiosità, accede alla video chat di cui la bambina le ha parlato. La ragazza inizia a parlare con un ragazzo in quel momento un personaggio oscuro, dal nome Smiley, compare dietro le sue spalle e la uccide. La storia a quel punto passa alla protagonista Ashley. La sua vita, che si svolge nel college che frequenta, Inizia ad essere costellata da una serie di personaggi che intrecciano la sua vita con la sua. Sono proprio questi personaggi che la introducono nel mondo di Smiley, facendo la partecipare a video chat in cui i ragazzi stessi ordinano a Smily di uccidere la vittima di turno.

Da lì in poi la ragazza si ritrova coinvolto in una serie di vicende, con quelli che credeva fossero suoi amici, che tendono in ogni modo di UCCIDERLA. Sul finale del film La ragazza in effetti sembra morta, ma il colpo di scena arriva proprio in quel momento quando Ashley apre gli occhi facendo intuire di essere sopravvissuta.

Quando esce Smile

Smile 2, distribuito da Eagle Pictures, Sta per arrivare nei cinema italiani. La data di uscita ufficiale è per il 29 settembre del 2022. Il film è scritto e diretto da Parker, ed è ripreso sia da Smile 1 CHe da un cortometraggio del 2020 dal titolo Laura Hasn’t Slept.

La trama

La storia si basa sulle vicende di una terapeuta che viene coinvolta nelle vicende traumatiche di una sua paziente. La dottoressa dopo aver assistito ad un evento traumatico inerente la vita della sua paziente Inizia ad essere sempre più spaventata è in pericolo è perseguitata da strani fenomeni.

A questo punto la dottoressa dovrà fare i conti con il suo passato per sopravvivere al presente. Non sappiamo altro della trama perché oltre il trailer rilasciato qualche giorno fa non ci sono altri spoiler o dichiarazioni in merito.

Il cast

Il film, in uscita il 29 settembre 2022 e distribuito da Eagle Pictures e diretto e sceneggiato da Parker fin mentre le musiche sono di cristobal tapia De Veer. Nel cast troviamo Jessie Usher come Trevor Sosi Bacon, la figlia del più noto attore Kevin Bacon, nel ruolo di Ross cotter, Kylie Gunner nel ruolo di Joel. Inoltre, nel cast compariranno: caithlin stesi, call Pen, Rob Morgan e Robin weigert