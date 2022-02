Quando esce Spiderman No Way Home in Italia? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

L’universo cinematografico della Marvel si arricchisce con una nuova pellicola dedicata al celeberrimo personaggio dell’Uomo Ragno. L’ultimo capitolo della saga del supereroe in questione, denominato Spiderman No Way Home, promette spettacolo, colpi di scena, rivelazioni inattese e scontri all’ultimo sangue che determineranno le sorti di Peter Parker e dei suoi affetti più cari. Ad ogni modo, al fine di non tralasciare alcun dettaglio, occorre fare il punto della situazione spulciando sia le date di uscita in Italia che gli aspetti peculiari della trama di una pellicola che ha già conquistato milioni di fan sparsi in ogni angolo del globo.

Quando esce Spiderman No Way Home in Italia?

Va ricordato che Spiderman No Way Home è approdato nelle sale cinematografiche italiane il 15 dicembre del 2021. Il suo debutto ha fatto il paio con un successo planetario capace di registrare cifre da record per un cinecomic – di poco superiori al miliardo di dollari. In ogni caso, per chi non lo avesse ancora visto, c’è la possibilità di poterselo gustare grazie a delle piattaforme streaming come Amazon Prime Video e Netflix. Nello specifico, il portale legato alla popolare società di Jeff Bezos ospiterà la pellicola a partire dal 28 febbraio del 2022 proponendola ad un prezzo pari a 19,99 dollari.

Questa scelta riguarderà anche altre piattaforme come Apple TV, Vudu e Google Play. Per quanto riguarda, invece, Netflix, Sony ha siglato un accordo ad hoc per distribuire il film a partire dal mese di marzo del 2022. Una data ufficiale in tal senso non c’è ancora, ma l’arrivo di un cinecomic del genere all’interno del catalogo della famosissima N rossa contribuirà sicuramente ad aumentare sia il parco abbonati di Netflix che la rilevanza di una produzione cinematografica a dir poco spettacolare. Infine, Spiderman No Way Home dovrebbe arrivare anche su Disney +, per cui sono attesi ulteriori aggiornamenti in tal senso.

Il cast e le anticipazioni sulla trama

La trama di Spiderman No Way Home si basa su un incipit che si è manifestato, spesso e volentieri, anche nel corso della vita editoriale del celebre ragnetto. Sostanzialmente l’identità segreta di Peter Parker viene svelata al mondo intero. Questo episodio dà il là ad una serie di effetti collaterali in grado di influenzare anche la routine quotidiana del protagonista. Pertanto, Spiderman decide di rivolgersi al Dottor Strange per apportare delle modifiche spazio temporali che cancellino quanto è accaduto in precedenza. Tuttavia, l’intervento dello stregone supremo causerà un’alterazione del mondo reale i cui effetti saranno tanto sorprendenti quanto devastanti.

Diretto da Jon Watts, Spiderman No Way Home vanta un cast di primissima fascia comprendente, tra gli altri, dei ritorni molto attesi da parte dei fan Marvel. Tom Holland interpreta Peter Parker, mentre Zendaya ricopre il ruolo di Michelle Jones. Marisa Tomei è la zia di Peter, ossia zia May. In aggiunta a ciò, è da segnalare la partecipazione di Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx. Gli ultimi tre nomi corrispondono a tre acerrimi nemici dell’Uomo Ragno – rispettivamente Green Goblin, Dottor Octopus e Electro – che non aspettano altro di prendersi la loro rivincita.