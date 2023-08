Quando esce Studio Battaglia 2: trama, cast e data di uscita ufficiale

Studio Battaglia 2 sarà in onda su Rai 1 in prima tv a partire dai primi mesi del 2024. Ancora non sappiamo la data ufficiale, ma stasera si concluderà il ciclo di repliche legate alla prima stagione, con gli episodi che potrete anche rivedere direttamente in streaming su RaiPlay. La serie vedrà alcuni colpi di scena interessanti con il cambiamento di situazioni che nella prima stagione sembrano essere ormai consolidate.

La Rai, come detto, non ha comunicato la data di uscita ufficiale, ma la sensazione è che si ripeterà quanto visto nella prima serie e cioè con la messa in onda dal 15 marzo al 5 aprile, due anni dopo con lo stesso ritmo. La serie avrà un totale di sei episodi che saranno trasmessi in coppia nel giro di tre serate. Ricordiamo però che la prima serie era composta da otto episodi.

Studio Battaglia 2, trama e cast

La trama di Studio Battaglia 2 ci parla del ritorno delle sorelle avvocato Anna e Nina. Le due si troveranno a lavorare al fianco della madre Marina in quello che è lo Zander Battaglia. Marina non è però pronta a rispettare i patti e farà arrabbiare di molto le figlie. Dovrebbe defilarsi invece continua a recitare un ruolo da protagonista. La sorella minore Viola, appena sposata, invece vorrebbe allontanarsi dalla famiglia ormai definitivamente. Anna dovrà fare i conti con la famiglia dopo essersi lasciata andare totalmente a Massimo. Cosa dirà suo marito Alberto e cosa faranno i suoi due figli?

Il cast vedrà tornare Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Giorgio Marchesi, Marina Occhionero, Carla Signoris, Thomas Trabacchi e Massimo Ghini. Si tratta di un cast consolidato con alcuni artisti emergenti e diversi volti noti che hanno fatto già la storia del nostro spettacolo. Per avere altre informazioni dovremo aspettare ancora un po’ di tempo, intanto oggi ci possiamo godere le ultime repliche della prima stagione.