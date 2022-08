Quando esce Superman & Lois? Serie tv, cast, trama

Quando esce Superman & Lois? E’ tornato da metà di luglio sul piccolo schermo uno dei supereroi più amati di tutti i tempi, Superman. Stavolta è una serie televisiva che sta andando in onda su Italia 1, ma è disponibile gratuitamente on demand anche su Mediaset Infinity.

Dal 16 luglio la rete Mediaset sta proponendo 3 episodi la settimana, per un totale di 15 puntate. Si tratta però solo del secondo appuntamento con la serie, mentre si parla già della terza stagione.

La trama

Nella serie tutt’ora in programma nel palinsesto di Italia 1 si è tornato a parlare della vita e delle gesta del supereroe più amato di tutti i tempi.

I personaggi creati da Jerry Siegel e Joe Shuster sono costituiti dai giornalisti Clark e Lois in una versione che li vede alle prese con la vita di tutti i giorni. I due protagonisti, in questa rivisitazione della storia di Superman, sono infatti diventati adulti e vengono presentanti nella loro quotidianità, come genitori di due adolescenti oltre che come lavoratori.

Interpretati da Tyker Hoechlin e Elizabeth Tulloch, Superman e Lois, si presenteranno al pubblico con due figli, Jonathan – Jordan Elsass – che porta il nome del nonno paterno e Jordan – Alexander Garfin che prende il nome dal padre di Clark. I due fratelli sono molto differenti tra loro, Jonathan estroverso e benvoluto dai suoi amici, Jordan, timido e introverso. Dei due figli di Superman solo uno ha ereditato i superpoteri: Quale sarà dei due? In Cosa consisteranno questi poteri?

Il cast

Il cast sarà ricco di interpreti. A parte gli attori principali e i figli dei due protagonisti ci saranno anche Emmanuelle Chriqui nelle vesti di Lana Lang-Cushing, Erik Valdez come Kyle Cushing, Inde Navarrette interpreta invece Sarah Cushing e Dylan Walsh nei panni del Generale Sam Lane e ancora Adam Rayner nel ruolo di Morgan Edge / Tal-Rho, Sofia Hasmik nella parte di Chrissy Beppo e Taylor Buck in quella di Natalie Irons.

Indiscrezioni sulla terza serie di Superman & Lois.

Ci sarà una terza stagione?

I fumetti DC, diventati ormai film che hanno come protagonisti supereroi, continuano a mietere successi. La nuova serie DC Superman & Lois, è una delle serie dell’Arrowerse che sta andando in onda sul canale Mediaset. Ma la domanda che in molti si stanno facendo è se ci sarà anche una terza serie.

Gli appassionati sono tutti in attesa di conoscere le novità circa un terzo ciclo di appuntamenti con la serie tv Superman e Lois. E l’idea più accreditata è che la terza stagione ci sarà, ma che bisognerà aspettare il prossimo anno. Si ritiene che verrà rilanciata, infatti, nel corso del 2023.

Iniziano a formularsi domande anche sui contenuti di una eventuale terza stagione. Prima tra tutte: quale sarà la trama? Domande premature evidentemente. L’unica indiscrezione trapelata, al momento, sembrerebbe annunciare un cattivo tutto “nuovo”. Ma si tratta di idee che restano ancora sul piano delle ipotesi visto che non sono arrivate conferme ufficiali e meno che mai dettagli circa un terzo capitoli che, evidentemente, il pubblico di Superman & Lois, si aspetta…