La produzione che lega lo sviluppo di prodotti per il cinema e lo streaming sta vivendo un periodo florido, sotto ogni punto di vista. D’altro canto, i riscontri positivi e il consolidamento di nuove abitudini legate al tempo libero favorisce la realizzazione in tal senso affinché il settore dell’intrattenimento continui a crescere. Tall Girl 2 si colloca in questo solco e si appresta ad accontentare fan di ogni tipo, giovane o adulto che sia. Pertanto, bisogna fare il punto della situazione per comprendere gli aspetti salienti e le ultime novità riguardanti questo film.

Tall Girl 2: le anticipazioni sulla trama

L’incredibile successo – e, per certi versi, inaspettato – di Tall Girl ha posto le basi per un sequel. Il primo capitolo cinematografico della storia scritta da Sam Wolfson e diretta da Nzingha Stewart ha collezionato, su Netflix, la bellezza di 41 milioni di visualizzazioni. Questo risultato arriva, poi, a fronte di una spesa di realizzazione piuttosto bassa, per cui si ha a che fare con un prodotto che è andato ben oltre le più rosee aspettative. In virtù di ciò, sono state gettate le basi per un sequel, ossia Tall Girl 2. Questa pellicola seguirà, ovviamente, le vicende del primo film approfondendo alcuni aspetti caratteriali e relazionali dei protagonisti.

Le anticipazioni sulla trama attualmente disponibili vedono la protagonista, ossia Jodi Kreyman, che ha acquisito una sorta di nuovo status sociale. Difatti, ora non viene più considerata solo ed esclusivamente come una ragazza alta, viene vista come una persona dalla grande profondità d’animo. Inoltre, l’avere un fidanzato le fornisce quel giusto livello di intimità e di confidenza sentimentale di cui ha bisogno. Tuttavia, la crescente popolarità in tal senso accresce alcune insicurezze della giovane ragazza. In aggiunta a ciò, fanno capolino delle new entry in grado di rimettere tutto in discussione. Pertanto, a Jody non resta altro da fare che camminare per la sua strada nel tentativo di risolvere ogni forma di complicazione.

La data di uscita ufficiale e il cast del film

Tall Girl 2 ha, come data di uscita uscita ufficiale, l’11 febbraio del 2022. La produzione di questo sequel cinematografico è cominciata nell’aprile del 2021. I lavori previsti per l’occasione porteranno alla realizzazione di un prodotto finale che approderà, come di consueto, sulla nota piattaforma streaming Netflix. Scegliendo la formula di abbonamento standard, si avrà la possibilità di spulciare un catalogo digitale ricco di contenuti multimediali adatti sia ai grandi che ai piccini.

Per quanto riguarda, invece, il cast di Tall Girl 2, ritorna Ava Michelle, l’attrice che presta il suo volto alla protagonista di turno, ossia Jodi Kreyman. Al fianco della ragazza che con la sua altezza e la sua goffaggine riesce comunque a conquistare le attenzioni dei propri coetanei, ritornano anche gli altri protagonisti del film uscito nel 2019. Pertanto, sono sati confermati Griffin Gluck (Jack Dunkleman), Anjelika Whashington (che è Fareeda, la migliore amica di Jodi). Sabrina Carpenter, ovvero la sorella di Jodi, e Clara Wilsey (Kimmy). Tra i nuovi ingressi spicca quello dell’attore Luke Eisner, il quale ricoprirà il ruolo di Stig, un nuovo studente svedese.