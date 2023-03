Quando esce “Tempi distorti” dei Punkreas? Canzoni, album

Oggi, 29 marzo, è una giornata piena zeppa di appuntamenti per gli appassionati della musica con l’uscita di moltissimi nuovi singoli che andranno a concorrere per provare a diventare tormentoni dell’estate ancora lontana ma che si avvicina a passi da gigante. Tra questi c’è sicuramente il nuovo singolo dei Punkreas “Tempi distorti” secondo estratto dall’album che arriverà il 31 marzo prossimo.

La band è pronta anche per partire in tour con prime date il primo aprile a Milano, il nove a Cesena e il quindici a Venezia. Si tratta di un grande ritorno per la band di San Lorenzo di Parabiago a Milano formata nel 1989 e che non si vedeva con un album dal 2021 quando uscì Funny goes acoustic. Si tratta sicuramente di un gruppo che aveva fatto scalpore nei confronti del pubblico più giovane che oggi è diventato grande e che sta trovando grandissimi risultati con la sua personalità.

“Tempi distorti” dei Punkreas

I Punkreas tornano con il brano “Tempi distorti” che riporta in auge uno dei gruppi di rifeerimento dei generi punk rock e ska punk. Il brano segue il primo estratto “Le mani in alto” sempre dall’album di inediti che tornerà a far ballare tutto il nostro paese con una melodia molto ritmica e che alza il livello e riesce a trovare la forza nelle percussioni e in una voce scattante sotto diversi punti di vista in questo senso.

La band ha raccontato il brano su Meiweb.it: ““Tempi Distorti” nasce come una riflessione sui tempi che cambiano. Sull’eterno dilemma che ogni individuo vive, interrogandosi, se la percezione del mutamento che sente scorrere sotto pelle è dovuto al mondo esterno che evolve e si modifica o al fatto che è egli stesso a cambiare. Una sensazione di dubbio che difficilmente troverà una soluzione univoca e che a sua volta viene vissuta in maniera soggettiva, in stretta connessione con il momento, con le proprie esigenze e le prospettive. Nel video, diretto da Stefano Poletti, abbiamo voluto rappresentare l’incontro fra generazioni diverse, modi diversi, tempi diversi di vivere le stesse situazioni. Un racconto per immagini che arriva alla conclusione che sono “Tempi distorti” e in fondo “Non così diversi””.

Gli album della band

La band dei Punkreas ha alle spalle una carriera straordinaria che ha permesso di raggiungere risultati straordinari in tutto il paese. Partiti come un gruppo per nicchie è riuscito ad arrivare nel cuore delle persone, rapendole con il ritmo in crescendo delle canzoni. E così si è riusciti a raggiungere dei risultati straordinari. Il primo album esce nel 1990 e si chiama Isterico, in grado subito di raccontare al pubblico diverse sfaccettature pronte ad andare a segno.

Siamo così arrivati a raccontarvi un gruppo storico che ha coinvolto numerosi di italiani e che ha portato a tantissimi tour seguitissimi. In tutto gli album pubblicati sono quindici con dodici in studio, due live e una raccolta. A volte le melodie sono cambiate, ma molto spesso ci siamo trovati a vivere un ritmo che faceva a cazzotti col punk, rivoluzionandolo del tutto.