Quando esce The Crown 5? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Scopriamo qualcosa di più su The Crow. La data ufficiale della prossima uscita, le anticipazioni e il cast di attori di una della serie televisive più amate di Netflix.

The Crow 5 , l’omonima serie televisiva inglese ha ammaliato il pubblico di Netflix raccontando la storia della Regina Elisabetta II. The Crow si appresta alla pubblicazione della nuova quinta stagione che poi vedrà il suo culmine nella sesta. Oggi sveleremo tutto ciò che riguarda la serie. La data ufficiale, anticipazioni e il cast. Pronti?

Il cast

Il cast di The Crow 5 per questa nuova stagione sarò completamente rinnovato e incontreremo reali totalmente diversi. Infatti colei che è stata scelta per interpretare la Regina Elisabetta II in questo nuovo capitolo è Immelda Staunton. Tutti noi, infatti, la ricorderemo per la sua eccelsa interpretazione in Harry Potter dell’odiatissima Dolores Umbridge.

Come ben sappiamo durante le riprese il ruolo principale della Regina Elisabetta II è stato interpretato da diverse attrici. Per quanto riguarda la giovinezza della Regina l’attrice che ha ricoperto tale ruolo è stata Cailre Foy, seguita dalla terza e quarta stagione da Olivia Colman che, senza dubbio, non ha deluso le aspettative dei fan. Infine il passaggio per la penultima stagione ad Immelda Staunton.

Ci sarà anche l’inserimento di Lesley Manville che vestirà i panni della Principessa Margaret. Per quanto riguarda il Principe Filippo avremo la performace di Jonathan Price, noto il ruolo svolto in Il trono di Spade con l’Alto Passero. Mentre per la bellissima Lady Diana vedremo il passaggio fra Emma Corrin e Elizabeth Debicki per questa quinta serie e per la sesta stagione.

Il Principe Carlo sarà interpretato da Dominic West. In questo capitolo saranno inseriti anche il Principe William ed Harry da bambini, e saranno rispettivamente interpretati da Timothee Sambor e Teddy Hawley. Mentre per la versione dell’adolescenza in veste del Principe William troveremo il figlio di Domici West, Senan West. Tra le ultime rivelazioni troviamo chi indosserà i panni del dottor Hasnat Khan con cui Lady Diana avrebbe avuto una relazione amorosa fra il 95′ e il 97′. L’attore scelto è Humayun Saeed.

Infine è emerso che Jemima Khan ha lasciato la produzione in quanto non era d’accordo con la visione dell’amica Lady Diana all’interno della stagione.

La trama della quinta stagione di The Crow

Le prime stagioni hanno visto la rappresentazione della Regina Elisabetta II dagli albori fino al matrimonio con il Principe Filippo e alla nascita della prole. In questa quinta stagione si racconterà di un periodo difficoltoso che ha visto protagonista la stessa Regina.

Nell’arco della serie sarà affrontata anche la brutale perdita della Principessa Lady Diana e l’accaduto come si è riversato sulla Royal Family. Inoltre vedremo l’episodio in cui Lady Diana accusa Camilla Parker di essere stata la causa principale per la fine del suo matrimonio con Principe Carlo.

La Data ufficiale dello streaming su Netflix

Ma ciò che più affligge l’animo dei fan è il sapere la data ufficiale di quando andrà in onda la quinta serie. Ebbene, proprio Immelda Staunton durante un video pubblicato su Instagram ha rivelato che arriverà nel mese di novembre 2022 e ogni episodio avrà una durata media che va dai 50 ai 60 minuti.