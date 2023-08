Quando esce The Equalizer 3 Senza Tregua: trama, cast, data uscita ufficiale

The Equilizer 3 Senza Tregua è uscito oggi, 30 agosto 2023, al cinema. Si tratta del terzo capitolo di una serie che ha raccolto grandissimi consensi tra gli spettatori. Il film sarà distribuito invece nelle sale cinematografiche americane a partire dal 1° settembre prossimo. Si tratta di un prodotto molto interessante e scritto in maniera intelligente che accontenta un pubblico molto ampio, un target medio che sicuramente è quello in grado di affollare le sale cinematografiche.

Il protagonista è Denzel Washington e questo potrebbe essere l’ultimo capitolo della saga perché l’attore ha specificato che non sarà più nel cast di eventuali prossimi film. Senza questi difficilmente ci sarà un nuovo capitolo. Specifichiamo che l’attesa del pubblico è partita esattamente il 25 aprile scorso quando è stato rilasciato il primo trailer ufficiale.

The Equalizer 3 Senza tregua: trama e cast

Partiamo dalla trama di The Equalizer 3 Senza tregua. Robert McCall lascia il ruolo di assassino governativo per provare a rimediare quanto di sbagliato fatto trova una consolazione ad aiutare gli oppressi stavolta in favore della giustizia. Si troverà così improvvisamente nel sud d’Italia trovandosi di fronte a persone che sono sotto controllo da parte della criminalità organizzata. McCall si troverà così a difendere gli amici e anche a provare a sfidare la mafia con grandissime difficoltà.

La regia del film è affidata ad Antoine Fuqua maestro di questo genere. Il soggetto è tratto dalla Serie Tv di Richard Lindheim e Michael Sloan con storia di Richard Wenk. La sceneggiatura è scritta da quest’ultimo. Nel cast del film troviamo oltre a Washington al fianco di Dakota Fanning, David Denman, Sonia Ben Ammar, Eugenio Mastrandrea, Gaia Scodellaro, Remo Girone, Andrea Scarduzio, Bruno Bilotta, Salvatore Ruocco, Daniele Perrone, Andrea Dodero e Alessandro Pess. Il film è molto atteso dal pubblico come leggiamo sui social network.