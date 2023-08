Quando esce The Good Doctor 7: trama, cast e data uscita ufficiale

The Good Doctor 7 uscirà in Italia nella primavera 2024 e sarà trasmesso in prima tv su Rai 2 disponibile anche per lo streaming su RaiPlay. La serie è già stata rinnovata dalla rete americana Abc lo scorso 19 aprile e c’è grande curiosità per capire come si evolverà la serie e quali saranno i personaggi pronti a mettersi in gioco di fronte a un pubblico davvero molto esigente che fino a questo momento ha dimostrato di essere veramente appassionato dalla serie.

Va specificato che il medical drama non è mai stato a rischio, anzi si è sempre andati avanti e nel corso degli anni il programma è stato molto seguito dal pubblico anche su Disney Plus visto che è stato di proprietà della casa d’animazione. C’è grande curiosità anche di capire come sarà la trama e chi ci sarà nel cast.

The Good Doctor 7, trama e cast

Il rischio principale in The Good Doctor 7 è che non ci sarà più Hill Harper, questi potrebbe non tornare nella nuova stagione con grande curiosità del pubblico che continua a farsi delle domande in merito. L’attore che lo interpreta infatti ha confermato l’impegno politico, in corsa per il Senato degli Stati Uniti, non dovrebbe tornare nel medical drama di Abc. A dare l’annuncio è stato direttamente l’attore che ha preso la decisione di cambiare passo e trovarsi di fronte a una nuova avventura.

L’attore su Twitter ha specificato: “È chiaro a tutti che DC non sta facendo cose per le persone. Abbiamo bisogno di rappresentanti che si facciano carico di interessi speciali, ottengano denaro dalla politica e facciano lavorare il nostro governo. Combattere per ciò in cui credi è abbastanza difficile, ma vale la pena farlo quando hai trovato qualcosa che ti fa battere forte il cuore“. Le altre novità le scopriremo strada facendo.