Quando esce The Nun 2? Data uscita, cast, anticipazioni

I fan del genere horror stanno aspettando con impazienza l’ uscita di uno degli spin off della saga madre “the Conjuring”, ossia quel The Nun che nel 2018 fu campione d’ incassi in tutto il mondo. Questi singoli episodi stanno avendo un successo eccezionale tra gli aficionados di saghe horror, che vedono negli spin off un ulteriore arricchimento della saga. The Nun è sicuramente uno dei titoli più gettonati. Inoltre, è di pochi giorni fa l’ annuncio, da parte della casa di produzione, che il secondo capitolo riguardante la “suora maledetta” uscirà nel settembre del 2023. Tanto è bastato che i cultori della filmografia dell’ horror si gettasssero a capofitto sul sito della Warner Bros per cercare più informazioni. Ma la casa di produzione americana ha lasciato intendere solamente pochi indizi, per far crescere l’ evidente attesa nei riguardi di un avvenimento che saprà sicuramente soddisfare le esigenze “da brivido” dei fans.

L’ uscita del film

La Warner Bros, in un recente comunicato stampa, si è limitata a dire che il film uscirà nel settembre del 2023; lo stesso periodo in cui uscì il primo episodio della saga circa 5 anni prima. La trama e la sceneggiatura sono state curate da Michael Chaves, già regista in film dell’orrore quali “La Llorona-le lacrime del male” e “the Conjuring-Per ordine del diavolo”. Dunque un autore non alle prime armi, che ha acquisito l’ esperienza necessaria riguardo i temi dell’ horror, risultando sempre brillante con finali che hanno soddisfatto le esigenze degli appassionati.

Le attese dei fan

Con questa scelta si cerca di replicare lo stesso successo del primo episodio della saga, che debuttò con l’ incasso record di 60 milioni di euro già nella prima settimana. Una clamorosa affermazione planetaria che è riuscita a portare nelle casse della produzione circa 370 milioni di euro. Un record. Tuttavia, The Nun è stato riconosciuto dai critici come uno dei film peggiori, per quello che riguarda la trama e l’ evolversi delle vicende. Con questo secondo episodio, la saga The Nun cerca così di far ricredere un certo tipo di stampa, da sempre molto lontana da un genere, quello horror, mai particolarmente amato.

La trama

Poco si sa della trama. Questo mistero e riservatezza non hanno fatto altro che far aumentare l’ attesa, facendo in modo che il film sia già stato elevato a fenomeno “cult” ancora prima di uscire. Tuttavia, ci sono state delle indiscrezioni. Infatti, la storia è ambientata nella Francia del 1956. Un prete viene trovato morto, e nell’ ambito ecclesiastico nessuno sa dare una spiegazione riguardo lo strano quanto inquietante omicidio. Sorella Irene, protagonista del film, già ha sentore che dovrà affrontare la suora demoniaca, mentre il male continua a diffondersi senza sosta. Sarà proprio sorella Irene che dovrà fermare, con la forza del suo credo, le gesta della suora malvagia.

Il cast

Per quanto riguarda il cast, non ci sono variazioni di sorta. La Warner ha deciso di continuare con le interpretazioni degli attori del primo episodio, trovando anche il “placet” del regista. Per cui avremo sempre Bonnie Arons nei panni della suora demoniaca e Taissa Farmiga in quelli di sorella Irene, intenta a fermare il male dilagante.