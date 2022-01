Quando esce The Tender Bar? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Il film The Tender Bar, diretto da George Clooney, è uscito negli Stati Uniti nel dicembre del 2021, mentre in streaming sarà disponibile su Prime Video a partire dal 7 gennaio. La trama vede la storia incentrarsi su J.R. Moehringer, una giovane ragazzo che ha un padre, un dj di New York, che non ha mai conosciuto in vita sua. Il ragazzo, senza la figura paterna, viene cresciuto dallo zio in un bar, che diventa effettivamente la sua casa. Lo zio Charlie è sicuramente la figura paterna che a J.R è sempre mancata. La madre, invece, per dare al figlio tutto quello che lei non ha mai avuto, decide di lasciare la casa del padre.

J.R ha sempr avuto il desiderio, fin dall’infanzia, di avere un qualche rapporto con il padre. Ecco perchè era solito ascoltare la radio in attesa di sentire la sua voce. Quando un giorno arriva a non sentire più quella voce, inizia a cercare conforto in tutte quelle persone assidue frequentatrici di bar. Il tutto alla disperata ricerca di una vera figura paterna che lui ha sempre cercato ma non ha mai avuto.

Il cast di The Tender Bar

I protagonisti del film sono: Ben Affeck, che intepreta il ruolo dello zio Cahrlie. Tye Sheridan, che invece è il giovane ragazzo rimasto senza padre. Christopher Lloyd intepreta il ruolo del nonno e Lily Rabe quello della madre. Lo Chief è il personaggio di Max Casella, mentre Johnny Michaesl è interpretato da Max Martini. Il ruolo della nonna spetta a Sondra James, quello di Wesley a Rhenzy Felix. Il ruolo della madre di Sydney è stato affidato a Quincy Tyler Bernstine. Infine Bobo e l’ufficiale James sono interpretati rispettivamente da Micheal Braun e Daniel Washington.

Il protagonista assoluto è sicuramenter Ben Affleck e a dirigerlo sarà neinte di meno che uno degli attori più acclamati nel panorama mondiale: George Clooney. Il film è l’adattamento del libro “The Tender Bar: A Memoir” di J.R. Moehringer. La sceneggiatura è a cura di William Monahan, vincitore di un Oscar con The Departed. Ad affiancare Clooney nell’aiuto regia ci sarà Grant Heslov. Riguardo alla regia per Clooney questa è l’ottava volta. L’attore americano è reduce dall’esperienza di The Midnight Sky, disponibile su Netflix a partire dal 23 dicembre. Ben Affleck, invece, ha diretto quattro film ed in passato ha collaborato con Clooney nella produzione del film Argo, che si è aggiudicato la statuetta d’oro come miglior film del 2013.

Produzione e distribuzione

Nel 2013 il progetto era nelle mani di Sony Pictures, salvo poi passare ad Amazon Studios. Le riprese sono durate due mesi: da febbraio ad aprile 2021, durante la pandemia da Covid-19 nel rispetto, però, delle regole. Il primo trailer è stato diffuso il 14 ottobre 2021, mentre il film è stato presentato al BFI London Film Festival e distribuito esclusivamente in America il 17 dicembre 2021. Per il resto del mondo Prime Video ne ha acquistato i diritti e lancerà la pellicola il 7 gennaio 2022, tra pochi giorni.