Quando esce The Witcher 3? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

La seconda edizione di The Witcher non è ancora andata in onda, ma per i fans della serie basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski è già da tempo festa grande.

Già dal mese di settembre è infatti arrivato l’annuncio relativo al varo della terza annualità da parte di Netflix, nel corso dell’evento TUDUM di Netflix, e l’unico dubbio rimasto è quello legato all’uscita della serie.

Secondo le indiscrezioni che stanno circolando da tempo, The Witcher 3 dovrebbe arrivare tra le fine del 2022 e l’inizio del 2023. In attesa che ciò accada, la writers room è già alacremente all’opera per i copioni della terza stagione.

Il cast della terza stagione di The Witcher

Da chi sarà composto il cast di The Witcher 3? Se la seconda stagione ha visto delle new entry, anche la terza dovrebbe allargare il campo dei protagonisti. All’interno del quale, naturalmente, continuerà a dominare la figura di Henry Cavill (Geralt di Rivia), affiancato da Freya Allan (Cirilla AKA Ciri), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Joey Batey (Jaskier), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold) e Kim Bodnia (Vesemir).

Un ruolo di spicco dovrebbe poi essere affidato a Bart Edwards, chiamato ad interpretare il padre di Ciri, Emhyr var Emreis, tornato dal regno dei morti e pronto a ricoprire il ruolo di cattivo a tutto tondo, almeno stando a quanto accaduto nel finale della seconda stagione.

Il ruolo di Ciri

Le attese in vista della terza stagione, si concentrano proprio sulla figura di Ciri. Figlia della principessa di Cintra, Pavetta, e dell’imperatore Emhyr var Emreis, discendendo dall’elfa Lara Dorren è la portatrice del leggendario Sangue Antico. Il dilemma sulla sua figura è un punto chiave della fiction: distruttrice o salvatrice del mondo? In effetti sembra complicato pensare che prevalga il suo lato oscuro, il quale comporterebbe anche la fine della serie.

Il mondo, però, dovrà allo stesso tempo guardarsi dall’arrivo degli Scoia’tael, un vero e proprio esercito di elfi il quale combatte per conto di Nilfgaard, seminando morte e distruzione. Almeno questo è quanto anticipato dalla sceneggiatrice Lauren S Hissrich nel corso del Lucca Comics & Games Festival.

Quando inizieranno le riprese?

Se questo è quanto trapelato sinora per quanto riguarda la trama della terza edizione di The Witcher, per quanto riguarda il suo sviluppo sarebbe invece ormai alle battute finali. E’ stato Production Weekly, la pubblicazione dedita alla serialità di Nord America e Regno Unito ad affermarlo.

Per quanto riguarda il tiolo di lavorazione della terza stagione, è stato invece svelato a ottobre. “Mysterious Monsters” dovrebbe iniziare le sue riprese nel corso del primo trimestre del 2022, tra gennaio e marzo, all’interno dei Longcross Studios, studio di produzione situato nei dintorni di Londra, a poca distanza da quegli Arborfield Studios ove è stata girata la prima stagione.

Le riprese dovrebbero durare non meno di nove mesi, sperando che il Covid non continui ad imperversare, andandosi a riflettere sulle tempistiche, come è successo per la seconda stagione, arrivata a distanza di due anni proprio a causa dei rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria in atto.