Quando esce Titanic 2: trama, cast e vera data uscita film

Stasera su Canale 5 va in onda il capolavoro di James Cameron, ma quando esce Titanic 2? In realtà esiste già un film con questo titolo uscito nel 2010 e considerato un B Movie di successo prodotto da The Asylum. Prodotto a basso costo è uscito solo in direct-to-video cioè direttamente in homevideo in dvd. Il film non è però il seguito di Titanic nonostante il titolo, di fatto è il solito espediente per attirare pubblico come si è visto tante altre volte in film che non c’entravano nulla con un cult precedente come per esempio Psyco 2 che sfruttava anche la presenza di Anthony Perkins.

Il film è di fatto un mocbuster, con questo termine si parla di b-movie a bassissimo costo lanciati sul mercato cavalcando l’onda di una pellicola di grande successo. Di fatto si gioca sulle parole inglesi mock, cioè falso, e blockbuster, cioè film di successo. Vedremo se se ne parlerà ancora di questo film.

Titanic 2, trama e cast

Di cosa parla Titanic 2? La trama prende spunto dal centenario dell’affondamento dell’imbarcazione con l’inaugurazione di una nuova nave che porta lo stesso nome. Parte per il viaggio inaugurale con lo stesso percorso proprio del Titanic. Gli effetti del riscaldamento globale però portano al collasso di un ghiacciaio in Groenlandia creando un vero e proprio tsunami che trascina un iceberg contro la barca. Da lì succede di tutto anche se il modo di fare è molto diverso rispetto al capolavoro di Cameron.

La regia e la sceneggiatura sono affidate a Shane Van Dyke che interpreta anche il ruolo del protagonista. Nel cast a fianco a lui ci sono Marie Westbrook, Bruce Davison, Brooke Burns, Michelle Glavan, Carey Van Dyke, D.C. Douglas, Dylan Vox, Wittly Jourdan, Myles Cranford, Josh Roman, Matt Wise, Michael Gaglio, Kendra Sue Waldman, Matt Lagan, Gerald Webb e molti altri ancora.