Quando esce Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto dei Lupi: trama, data uscita ufficiale

Per la prima volta nella storia dei videogame è pronto a sbarcare nel mondo e su Ps4 e Ps5 uno dei protagonisti della storia dei manga sui robot. Il 13 novembre prossimo uscirà Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto dei Lupi. Si tratta di un personaggio amatissimo che fu lanciato attraverso serie animate alla metà degli anni settanta e rilanciato fino al nuovo millennio anche dalle varie tv regionali. Autore è uno dei maestri degli anime giapponesi è Go Nagai.

Da questo prodotto sono nate una serie di franchise come film, manga e tanto altro fino ad action figure, prodotti per la casa in grado di incantare e conquistare il pubblico. C’è grande curiosità soprattutto tra i più grandi che quando erano piccoli hanno sognato con le avventure di questo super robot anche grazie a una colonna sonora straordinaria. Andiamo ad approfondire tutto.

Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto dei Lupi, trama

Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto dei Lupi è attesissimo e sono arrivati anche dei piccoli spoiler interessanti. L’obiettivo è quello di difendere la terra da invasioni con un’avventura in cui gestirete proprio il gigantesco robot. Actarus ha trovato rifugio sulla terra dopo che Vega ha distrutto il pianeta Fleed. Accolto dal dottor Procton vive nel Ranch Betulla Bianca. Actarus dovrà aiutare la terra a sopravvivere insieme a Goldrake un robot gigantesco che è stato nascosto nella profondità del mondo.

Le esperienze saranno con un controllo straordinario e la possibilità di raggiungere anche ambientazioni da sogno, attraverso il fatto che si possono sbloccare attività, migliorare poteri. Inoltre ci saranno tantissimi protagonisti visti nella serie animata e anche i luoghi più mitici. È stato fatto un grande lavoro anche sulla colonna sonora che è stata rimasterizzata e che ha alzato l’hype di un pubblico fatto soprattutto da nostalgici che hanno amato il cartone animato.