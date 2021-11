Quando esce Venom 2 su Netflix? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Lo scorso 14 ottobre è uscito nelle sale cinematografiche italiane Venom 2 – La furia di Carnage. Chi non ha avuto modo di vederlo al cinema o non vede l’ora di vederlo di nuovo, però, è ansioso di sapere quando esce Venom 2 su Netflix o su altre piattaforme per lo streaming. Scopriamolo insieme.

Venom 2: cast, trama curiosità

Venom – La furia di Carnage (in originale: Venom – Let There Be Carnage) è, come già accennato, un film targato Marvel che riprende da dove avevamo lasciato nel precedente capitolo. Alla regia troviamo Andy Serkis, già conosciuto per aver interpretato diversi ruoli grazie alla computer grafica, tra cui in particolare quello di Gollum nella trilogia de Il Signore degli Anelli.

Il film è ambientato nell’universo Marvel Sony Spider-Man, ovvero l’universo basato sui personaggi secondari di Spider-Man a partire dal film The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, uscito nel 2014.

Trama

In Venom 2 ci concentriamo di nuovo quindi sulla vita di Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy, condivisa col simbionte alieno Venom, e con l’arrivo di un altro simbionte, Carnage.

Nel cast troviamo anche Woody Harrelson (l’Haymitch di Hunger Games), nei panni di Cletus Kasay, un serial killer che a sua volta ospita un altro simbionte, Carnage appunto. Si tratta del personaggio di cui si intuiva la presenza nella scena successiva ai titoli di coda del primo film Venom, quando vediamo Eddie Brock in sella alla sua moto diretto alla prigione di San Quentin per intervistare Kasady.

In questo capitolo assistiamo quindi al dialogo tra Kasady e Brock, in cui il primo afferma che evaderà dalla prigione per continuare la serie di omicidi. Durante l’esecuzione di Kasady, infatti, si scatena il simbionte Carnage, permettendogli di evadere. L’unica persona che può quindi fermare Kasady è Brock, aiutato dal simbionte Venom.

Quando esce Venom 2 su Netflix?

Per il momento non sembrerebbero esistere accordi circa la distribuzione di Venom 2 su Netflix. Non sappiamo quindi, almeno per il momento, se e quando uscirà Venom 2 su Netflix, né tantomeno su altre piattaforme come Disney+.

Photo cover credits: Vesuvius.it