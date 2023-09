Quando esce Vita da Carlo 2: trama, cast, Paramount+, data uscita ufficiale

Vita da Carlo 2 esce il prossimo 15 settembre su Paramount+, cambia dunque piattaforma la riuscitissima serie tv di Carlo Verdone che nella prima stagione era stato protagonista su Prime Video. C’è grande attesa per questo racconto che ci mostra la vita del grande attore e regista romano in maniera piuttosto romanzata e con ovviamente degli intercalari non legati alla realtà. Con questo prodotto Carlo si è messo in gioco, dimostrandosi personaggio di assoluto valore e di grande personalità.

Come la prima anche la seconda stagione avrà dieci episodi e sicuramente vedrà numerosi protagonisti interessanti raccontarsi. Anche perché sono diversi i personaggi dello spettacolo che hanno deciso di mettersi a disposizione e a raccontarsi con grande intelligenza. Passiamo ad analizzare tutto più da vicino cercando di darvi qualche interessante anticipazione sulla seconda stagione in arrivo.

Vita da Carlo 2, cast e trama

Il cast tecnico di Vita da Carlo 2 è stato confermato. La fotografia è stata curata da Arnaldo Catinari con produttore Davide Nardini, produttore esecutivo Maurizio Amati. Invece si è cambiato Casa di produzione con Filmauro che ha preso il posto di Amazon Studios. Si tratta di un episodio molto particolare quello che ci porta a vedere la serie cambiare piattaforma così in corsa. Il cast artistico invece vede protagonisti oltre ovviamente a Verdone anche Max Tortora, Monica Guerritore, Anita Caprioli, Filippo Contri, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Pietro Ragusa, Stefano Ambrogi, Andrea Pennacchi, Maria Paiato, Claudia Potenza e Giada Benedetti. Il nuovo interprete è Sangiovanni.

Passiamo ad alcune anticipazioni sulla trama. Carlo sogna di dirigere un film d’autore e la cosa sembra che stia per concretizzarsi. Improvvisamente l’incontro con Sangiovanni, chiamato per interpretare Carlo da giovane, crea dei colpi di scena che lasciano davvero tutti senza parole. Ma cosa è realmente accaduto? Saranno diverse le emozioni da vivere dall’inizio alla fine della serie.