Quando esce Wanna Marchi su Netflix? Data uscita ufficiale, trailer, anticipazioni, cast

By

Dopo Sanpa la serie dedicata al caso San Patrignano, Netflix porta agli utenti italiani un’altra vicenda di cronaca che ha tenuto banco negli anni scorsi. Si tratta del caso di Vanna Marchi, la regina delle televendite coinvolta in uno scandalo dopo gli anni del boom dei prodotti di bellezza.

Se vi state chiedendo quando esce Wanna Marchi su Netflix sappiate che l’attesa si è esaurita da poco. Da mercoledì 21 settembre il colosso americano dello streaming ha rilasciato gli episodi della docu-serie sulla star delle tv private degli anni Ottanta. Gli episodi ripercorrono i 20 anni che hanno segnato la vita della Marchi e il suo impatto nel costume italiano: dal successo col tele-marketing fino alla bufera giudiziaria.

Le anticipazioni

Dietro le controversie in tribunale c’è però anche il fiuto di Vanna Marchi, questo il suo nome all’anagrafe. Nata a Castel Guelfo di Bologna il 2 settembre 1942, la Marchi, da truccatrice e manicure nei saloni emiliani intuisce il potenziale della vendita dei prodotti nelle allora nascenti tv locali. Ha grande capacità di persuasione e i risultati sono immediati, anche grazie al supporto della figlia, Stefania Nobile, anche lei coinvolta poi nello scandalo giudiziario.

Nel corso della serie vengono ascoltate le testimonianze di tutti i protagonisti della vicenda, a partire ovviamente da madre e figlia, fino agli investigatori e ai giornalisti che hanno indagato sulla vicenda delle truffe, resa nota al grande pubblico all’inizio da Striscia La Notizia.

La svolta, in negativo, avviene quando la Marchi passa dal commercializzare prodotti per il benessere delle donne a vendere la fortuna attraverso numeri e pozioni contro il malocchio. Il tutto sfruttando la disperazione e la fragilità di telespettatori che diventano presto vittime. Dietro c’è un giro di affari di decine di miliardi delle vecchie lire.

Cast e interviste

La serie è divisa in 4 puntate di meno di un’ora ciascuna dove sono ospitate soprattutto testimonianze e frammenti di trasmissioni televisive dell’epoca, sia delle reti locali dove la Marchi vendeva i suoi prodotti, sia di canali nazionali che cominciarono poi ad interessarsi al personaggio dopo il crescente successo.

Per questa docu-serie sono state realizzate 60 ore di interviste a 22 persone e sono state passate al setaccio 100 ore di materiali di archivio. Tra i personaggi noti intervistati anche Roberto Da Crema il noto Baffo delle televendite e il mago Do Nascimiento, il terzo vertice del triangolo truffaldino messo in piedi dalla Marchi.

Wanna mette in piedi un impero miliardiario che si sgretola a colpi di arresti, sequestri e condanne all’inizio del Millenio. Le vittime riescono a ottenere giustizia e lei paga il conto. Ora, dopo quasi un decennio, decide di ritornare in tv per raccontare la sua verità e i retroscena.

La vicenda giudiziaria per loro si è conclusa nel 2009 quando la Corte di Cassazione confermò le condanne a 9 anni e 6 mesi per Wanna Marchi e a 9 anni e 4 mesi per la figlia, Stefania Nobile. L’eco mediatico di quella vicenda però è ancora vivo se è vero che la serie, al primo giorno di uscita, è già tra i prodotti più cliccati di Netflix: il trailer rilasciato ad inizio mese aveva già fatto intravedere questa attesa.