Quando esce XO Kitty 2? Trama, cast e data di uscita ufficiale

Quando uscirà XO Kitty 2? C’è grande attesa per la seconda stagione dello spin off di Tutte le volte che ho scritto ti amo. La serie è un’esclusiva Netflix e dunque sarà trasmessa direttamente sulla piattaforma di streaming. Al momento non abbiamo una data di uscita ufficiale della serie, ma possiamo pensare che potremo trovare la seconda stagione sul web dal 2024 anche se non è da escludere che si debba aspettare il 2025. Al momento non ci sono informazioni maggiori in merito.

Abbiamo saputo della seconda stagione della serie “solo” mercoledì 14 giugno scorso dunque non ci sono ulteriori informazioni in merito. C’è grande attesa visto che il pubblico è davvero molto importante e in grado di attirare sempre più persone. La produzione dovrà iniziare a lavorare entro la fine dell’anno quando potrebbero iniziare le riprese della seconda stagione. Anche se c’è da dire che il momento non è proprio così proficuo a Hollywood dove gli sceneggiatori sono andati in sciopero a causa del sindacato americano WGA per polemizzare contro l’utilizzo in merito dell’intelligenza artificiale.

Quando esce XO Kitty 2? Trama e cast

Quale sarà la trama di XO Kitty 2? Sottolineando che al momento non abbiamo certezze e non ci sono molti spoiler possiamo andare ad analizzare alcuni particolari. Per prima cosa dobbiamo specificare che protagonista sarà ancora il cupido adolescente Kitty Song Covey. Il personaggio è un vero e proprio guru dell’amore, almeno seguendo quello che pensa lei. Una volta trasferita però molto lontano da dove si trova il suo ragazzo capirà che le difficoltà sotto questo punto di vista si vedono in una scala piena di sfumature.

Ricordiamo che la prima stagione della serie è finita con l’espulsione di Kitty stessa dal Kiss anche se pare che Yuri sia pronto a fare qualcosa in merito. Intanto Kitty arriva a scoprire che non è parente di Alex perché la mamma non era incinta in quel periodo. I genitori biologici di Alex sono in realtà la preside Jina Lim e Lee il professore.

Nel cast della serie tv dovrebbero tornare tutti i protagonisti visti nella prima stagione e cioè Anna Cathcart (Kitty Song Covey), Choi Min-young (Daei-heon Kim), Anthony Keyvan (Quincy Shabazian), Gia Kim (Yuri Han), Sang Heon Lee (Min-ho), Peter Thurnwald (Professore Alex Finnerty) e Regan Aliyah (Juliana). Non siamo però al momento certi di nulla visto che scarseggiano le informazioni in merito alla seconda stagione della serie.

Curiosità su Kitty e…

Di recente Jenny Han ha confermato che Kitty è bisessuale, una cosa di cui precedentemente non si aveva certezza. c’è dunque grande curiosità di vedere cosa accadrà negli sviluppi della serie stessa. Tra le altre curiosità non sappiamo che Sang Heon Lee e Gia Kim sono fratello e sorella nella vita reale. C’è una curiosità su di loro, l’accento inglese è differente perché hanno imparato la lingua in due paesi differenti.

E intanto il pubblico cerca dei collegamenti sempre più interessanti con Tutte le volte che ho scritto ti amo, di cui è spinoff, un’altra serie che ha raggiunto livelli di eccellenza per il pubblico.