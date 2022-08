Quando esce Young Royals 2? Trailer, trama, data d’uscita ufficiale

Young Royals è uno degli show più seguiti di Netflix, andato in onda per la prima volta nel luglio del 2021. Dopo un anno dall’uscita ufficiale, i fan sono curiosi di sapere quando e se arriverà una stagione 2, per conoscere le evoluzione delle avventure del principe svedese Wilhelm, diviso tra il dovere e l’amore. L’interprete principale della serie è il giovane attore Edvin Ryding, che si è subito fatto notare dal grande pubblico per la sua brillante performance nella serie. (Oltre alla serie TV ti interessa anche il calcio mercato? Approfondisci l’argomento su calciomercato.net)

Il principe, mandato al collegio dopo uno sbaglio, si ritrova a vivere una serie di avventure e di evoluzioni sentimentali impreviste. Ma cosa si sa davvero della stagione 2, annunciata il 22 settembre del 2021? Sicuramente ci sarà e vedrà Wilhelm scoprire più cose di se stesso, del suo ruolo di erede al trono e soprattutto di giovane reale alla scoperta della sua sessualità, dell’amore e del mondo. Ecco tutto quello che si sa del cast e delle prime anticipazioni riguardanti la stagione 2!

Young Royals 2: trama e trailer

La trama ufficiale della prima serie è: “A seguito di uno scandalo, il principe Wilhelm, secondogenito della casa reale svedese, viene iscritto in un prestigioso collegio, Hillerska, frequentato per lo più dai teenager d’élite della nazione. A Hillerska sperimenta nuove amicizie, il suo orientamento sessuale e l’amore”.

Il trailer ufficiale non è ancora stato rivelato, lasciando i fan in grande e trepidante attesa della sua scoperta. La serie, famosa per il suo realismo un po’ indie e per i suoi personaggi molto credibili, ha accolto il favore del pubblico e della critica globale diventando una istant hit. Il successo – con ogni probabilità – è dovuto proprio alla scarsa romanticizzazione degli adolescenti, del loro aspetto e della loro vita. I protagonisti parlano, si muovono ed interagiscono come veri ragazzini, riuscendo a far immedesimare il pubblico.

Anticipazioni sulla nuova stagione devono ancora arrivare, ma è certamente il diretto continuo della seconda e delle avventure mostrate. Con chi finirà il tenero Wilhelm?

Young Royals 2: cast, anticipazioni e data d’uscita ufficiale

Il cast della prima stagione era composto da:

Principe Wilhelm interpretato da Edvin Ryding

Simon Eriksson interpretato da Omar Rudberg

Sara Eriksson interpretata da Frida Argento

August interpretato da Malte Gårdinger

Regina Kristina di Svezia interpretata da Pernilla August

Il cast dei personaggi secondari, invece, era composto da:

Linda Eriksson interpretata da Carmen Gloria Pérez

Principe Erik, interpretato da Ivar Forsling.

Anette Lilja , interpretata da Ingela Olsson.

Nils, interpretato da Samuel Astor, doppiato da Federico Bebi

Alexander, interpretato da Xiao-Long Rathje Zhao

Il 25 febbraio 2022, un video di promozione della stagione 2 è stato condiviso dal cast della stagione 1 e apparivano: Edvin Ryding, Omar Rudberg , Malte Gårdinger, Frida Argento e Nikita Uggla. Si può dire, dunque, che una qualche certezza sui ritorni previsti per il prossimo anno è definibile attraverso il materiale di promozione che è uscito fuori finora.

Ma a quando la data d’uscita ufficiale? Il cast ha aggiornato il pubblico stesso attraverso i social: ci si può aspettare un ritorno delle avventure di Wilhelm per il novembre del 2022, come confermato dagli account di @NetflixNordic.