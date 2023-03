Lo scorso 27 gennaio è stata ufficialmente proclamata l’uscita della seconda stagione della fortunata serie televisiva “The Last of us“. In Italia è disponibile sulla piattaforma streaming Now, dove da poco sono stati caricati tutti gli episodi della prima stagione, nove in totale. Gli appassionati, però, già si chiedono quando uscirà la seconda stagione. Per questa bisogna attendere ancora un po’, poiché per ora c’è solo la conferma del secondo capitolo, mentre non si hanno ancora notizie relativamente alla sceneggiatura e al cast. È molto probabile che bisognerà attendere tutto il 2024 e chissà che non possa slittare anche al 2025.

Cosa hanno detto i protagonisti

A dare speranze certe ai fan sono stati i protagonisti della serie a cominciare da Neil Druckmann, che su suo profilo Instagram ha pubblicato una immagine, che non lascia alcun dubbio sull’imminente lavorazione della seconda stagione. A lui si è unita Bella Ramsey, l’attrice interprete del personaggio di Ellie, che ha confermato la stagione, ma informando che “ci vorrà un po’” prima di poterla vedere. L’attrice ha poi aggiunto: “Penso la gireremo alla fine di quest’anno, probabilmente, o inizio del prossimo. Per cui sarà probabilmente la fine del 2024, inizio 2025”.

Anticipazioni della seconda stagione

“The Last of us” è tratta dall’omonimo video game e se le indiscrezioni uscite fino ad ora sono veritiere, nella seconda stagione avremo un prequel, in cui viene confermata la presenza del personaggio di Ellie, nonostante sia previsto un notevole salto temporale rispetto alla prima stagione. L’interpretazione di Bella Ramsey, infatti, sembra abbia convinto i due showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin, spingendoli alla riconferma. Addirittura, i due hanno dichiarato che non c’è l’intenzione di cambiare l’interprete e ciò potrebbe accadere solo se lei dicesse ‘non voglio più lavorare con voi’. Ancora nulla sulla partecipazione di Pedro Pascal nel ruolo di Joel, ma nulla farebbe pensare a qualcosa di diverso.

Di cosa parla la serie “The Last of us”

La serie, scritta ed ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann, è ambientata ai giorni nostri, ovvero nel 2023, esattamente venti anni dopo la diffusione di una pandemia causata da un fungo capace di trasformare le persone in mostri molto simili a zombie. Nella serie viene racconta l’avventura che Joel deve affrontare per attraversare gli Stati Uniti insieme alla giovane Ellie, una 14enne che non ha mai vissuto fuori dalla zona di quarantena. Non sarà un viaggio facile, ma sarà pieno di insidie e pericoli.

Curiosità sulla serie

Come abbiamo già detto, la serie è tratta da un noto videogioco, ma non tutti sanno che i protagonisti della serie sono doppiati da due professionisti del settore. Parliamo di Lorenzo Scattorin, doppiatore di Joel, figlio d’arte e speaker ufficiale di DMAX e Cartoon Network. A doppiare Ellie, invece, c’è la bravissima Arianna Vignoli, che ha un curriculum ricchissimo, basta citare la partecipazione in “Cattivissimo me” 1 e 2. La prima stagione è stata girata interamente in Canada e la colonna sonora è stata firmata da David Fleming e Gustavo Santaolalla, noti compositori di colonne sonore per videogiochi.