Quando inizia Ballando con le stelle: concorrenti, Rai 1, Milly Carlucci, data ufficiale

Ballando con le stelle inizia il 21 ottobre, almeno stando a quanto riportato da TvBlog, e sarà trasmesso su Rai 1 come al solito a partire dalle ore 21.40. Sarebbe stato così svelato il mistero che aleggiava sulla rete ormai da un po’ di giorni e che aveva creato grande curiosità nel pubblico. Diventa dunque molto interessante andare a vedere quali saranno i protagonisti anche se al momento non tutti i concorrenti del talent show sono stati svelati.

Alla conduzione troveremo ancora una volta Milly Carlucci, reduce dal buon successo anche de Il Cantante Mascherato. Si era vociferato anche del suo possibile addio alla trasmissione, cosa che però non si verificherà per la gioia di tutti gli affezionati del programma. Sarà interessante notare quale novità verranno apportate a un format che dal 2005, con pochissime pause, ha animato il sabato sera degli italiani. Ricordiamo che in totale sono andate in onda 181 puntate in 17 stagioni da circa 180/240 minuti l’una.

Ballando con le stelle, chi sono i concorrenti?

Ma quali saranno i concorrenti di Ballando con le stelle 2023? Al momento conosciamo alcuni nomi ma non tutti, sappiamo però che ci saranno: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego e Carlotta Mantovan. Non è stata al momento confermata la giuria, che però dovrebbe essere composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino.

Ricordiamo che la trasmissione si potrà seguire anche in diretta streaming, sui nostri dispositivi mobili, in maniera del tutto gratuita, grazie a RaiPlay. L’applicazione della tv di Stato ci metterà a disposizione anche la possibilità di riguardare il programma nei giorni seguenti o anche tutto insieme al termine dello stesso. Non c’è molto altro da dire, l’unica cosa che possiamo fare è aspettare l’inizio della trasmissione che sicuramente si rivelerà un successo di critica e pubblico.