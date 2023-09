Quando inizia Ciao Darwin 2024: data ufficiale, cast e anticipazioni

Vi siete chiesti quando inizia Ciao Darwin 2024? C’è grande curiosità nel pubblico della trasmissione che aspetta il ritorno su Canale 5 di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La trasmissione non torna in onda dal 2019 quando fu protagonista anche di numerose polemiche a causa di un brutto infortunio di uno dei concorrenti in gara. Il format sarebbe dovuto tornare all’inizio del 2023, ma la trasmissione è stata rinviata a data da destinarsi per vari motivi. La nuova stagione dovrebbe essere protagonista sulla rete ammiraglia di Mediaset a partire da venerdì 24 novembre prossimo.

Inizialmente era tutto previsto per settembre, ma poi c’è stato l’obbligo di rinviare il tutto lasciando il pubblico anche un po’ dispiaciuto. L’orario dovrebbe essere il classico con inizio dalle 21.40 in prima serata. Al momento non ci sono molte anticipazioni in merito a come sarà composto il cast, con la sensazione però che potrebbe presto diventare effettivo l’arrivo di altri protagonisti oltre agli ovvi e consolidati Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Ciao Darwin 2024, cosa sappiamo?

Ciao Darwin 2024 sarà la nona stagione del programma, ma il format non cambierà di molto rispetto al passato. C’era un vecchio allenatore che diceva “squadra che vince non si cambia” e così sarà anche se c’è la consapevolezza di dover superare tutti i pregiudizi dovuti alla precedente stagione, quella del terribile infortunio a Gabriele Marchetti che ha riportato dei problemi non di poco conto e che ha fatto parlare tutta l’Italia.

Proprio per questo motivo c’era stato anche qualcuno che aveva pensato come sarebbe stato difficile proprio rivedere il programma. Invece tutto appare diverso oggi con il programma che è stato confermato e il pubblico che non vede l’ora di ammirare le novità. L’importante è che si siano presi i giusti provvedimenti per evitare che si corrano dei rischi inutili nei confronti dei concorrenti.