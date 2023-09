Quando inizia di Amici di Maria De Filippi: concorrenti, professori, data ufficiale

Quando inizia Amici di Maria De Filippi 2023? La data ufficiale per la partenza del programma di Canale 5 è il 24 settembre prossimo quando la trasmissione partirà con la fase pomeridiana. Sappiamo tutti infatti, che come ogni anno, poi col passare dei mesi arriverà il momento del serale sicuramente più avvincente e pieno di possibili colpi di scena. A oggi le anticipazioni in merito al programma sono poche anche perché si vuole tenere un po’ alta la tensione per il pubblico, ma qualcosa già sappiamo.

Ovviamente alla guida di tutto ci sarà ancora Maria De Filippi che ormai da 23 anni conduce questo talent show che ha portato in scena talenti del mondo dello spettacolo. Tra questi non possiamo che ricordare Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Marco Carta, Stefano De Martino e tanti tanti altri ancora. Sarà interessante vedere quali saranno i protagonisti di questa stagione e chi avrà la forza per raggiungere risultati straordinari.

Amici di Maria De Filippi 2023, anticipazioni

Il grande ospite della prima puntata di Amici di Maria De Filippi 2023 sarà il vincitore dell’ultima edizione cioè Mattia Zenzola che riconsegnerà la coppa dorata vinta. Secondo quanto riportato da Webboh.it l’altra ospite della prima puntata sarà Angelina Mango che ha vinto invece nella categoria canto. Si parla poi anche della possibile presenza di Alessia Marcuzzi, Can Yaman e Leonardo Pieraccioni.

E i professori? Per il canto ci sarà Lorella Cuccarini al fianco di Rudy Zerbi, mentre il posto di Arisa dovrebbe prenderlo Anna Pettinelli. Per il ballo dovrebbero essere confermati i protagonisti della scorsa edizione e cioè Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Ricordiamo che non si possono sapere i concorrenti perché tra l’altro i casting sono ancora aperti e per un po’ si potrà ancora inviare domanda per partecipare alla trasmissione che da anni scova talenti in giro per il paese.