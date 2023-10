Quando inizia il Festival del Cinema di Roma 2023: data, film, programma

Il Festival del Cinema di Roma 2023 inizia il prossimo 18 ottobre e termina il 29, si tiene principalmente all’Auditorium Parco della Musica e vedrà moltissime anteprime. Si tratta di una kermesse abbastanza recente, considerando che la prima edizione si tenne nell’ottobre del 2006, ma nonostante questo ha acquisito tanta notorietà da diventare il secondo festival per importanza nel nostro paese dopo il Festival del Cinema di Venezia. Ci troviamo sicuramente di fronte a un prodotto di grande valore con tanti protagonisti interessanti.

Appassionati da tutto il paese e non solo si recheranno nella capitale per ammirare una serie incredibile di protagonisti pronti ad alternarsi sul palcoscenico. L’ospite d’onore e più atteso di tutta la manifestazione è sicuramente la splendida Isabella Rossellini attrice di fama internazionale che ha avuto il merito di portare il nome del nostro paese in giro per il mondo. Ci aspettiamo sicuramente una grande affluenza e la presenza di tanti protagonisti interessanti in sala.

Festival del Cinema di Roma 2023, film e programma

Ecco i film in concorso al Festival del Cinema di Roma 2023: “Un amor” (Spagna), “Ashil” (Iran, Germania, Francia), “Avant que les flammes ne s’eteignent” (Francia), “Black Box” (Germania, Belgio), “Comme un fils” (Francia), “En dag kommes allt det har bli ditt (One day all this wikk be yours)”, Svezia, “La ereccion de toribio bardelli (The erection of toribio bardelli), (Perù, Brasile), “Fremont” (Stati Uniti), “Hypnosen (The Hypnosis)”, (Svezia, Norvegia, Francia), “The Monk and the gun” (Bhutan, Stati Uniti, Francia, Taiwan). “Pedàgio (Toll)”, (Brasile, Portogallo), “Peluri – Kuolema on elavien ongelma (La morte è un problema dei vivi)”, (Finlandia, Italia), “Un silence”(Belgio, Francia, Lussemburgo, “Sweet sue” (Regno Unito), “Urotcite na blaga (Blaga’s Lessons)” (Bulgaria, Germania e gli italiani C’è ancora domani di paola Cortellesi, Holiday di Edoardo Gabriellini e Mi fanno male i capelli di Roberta Torre.