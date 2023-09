Quando inizia Il Paradiso delle Signore 8: anticipazioni, trama e cast

Quando inizia Il Paradiso delle Signore 8? In molti se lo stanno chiedendo. La soap opera italiana tornerà protagonista sulla Rai da lunedì prossimo, 11 settembre 2023. C’è grande attesa per le nuove puntate che ci presenteranno anche nuovi personaggi che non sapevamo di trovarci di fronte. La seguitissima serie tv è stata prodotta da Aurora Tv in collaborazione con Rai Fiction e va sempre in onda nella stessa fascia quella del pomeriggio di Rai 1. La vedremo dal lunedì al venerdì dunque a partire dalle ore 16.05.

Si tratta dell’ottava stagione con le anticipazioni che già brulicano sui social network e che fanno ben sperare verso un futuro dove ci saranno interessanti risvolti. Andiamo a vedere qual è la trama e quali saranno i protagonisti che verranno confermati e quelli che saranno delle new entry.

Il Paradiso delle Signore 8, cast e trama

Il Paradiso delle Signore 8 prevede ben sei new entry nel cast. Ilaria Maren interpreterà Delia Bianchetti, una nuova commessa del grande magazzino. Ci sarà poi Danilo D’Agostino che interpreterà il ruolo di Matteo Porelli e Gian Lorenzo Bottieri in quello di Luca Ferrante quest’ultimo è uno stilista di fama internazionale che aiuterà Vittorio Conti per trovare la forza di mettere in ginocchio anche la Galleria Moda Milano.

La trama della soap opera italiana parte dal settembre del 1964 per proseguire il racconto fino alla fine dell’anno successivo in questa stagione. Vittorio Conti si troverà a dover fronteggiare Galleria Milano Moda che gli sta portando via numerosi clienti. Deve trovare una soluzione e proverà ad affidarsi proprio a Luca Ferrante uno stilista conosciuto in tutto il mondo che potrebbe ridare nuova linfa vitale al Paradiso della Signore. Maria invece sta preparando tutto per accogliere la sua famiglia che dalla Sicilia ha deciso di arrivare a Milano per vivere nella vecchia casa di proprietà degli Amato.