Quando inizia la caccia 2022-2023? Data ufficiale, durata, regole

E’ una delle passioni più bistrattate e in decadenza della nostra tradizione, tuttavia in Italia ci sono ancora molti che dedicano a questa pratica. Stiamo parlando della caccia che in passato muoveva migliaia di uomini, armati di fucile e con cani al seguito, per i boschi della Penisola.

Adesso sono rimasti davvero in pochi a scegliere di trascorrere le mattine dei giorni liberi praticando l’attività venatoria. Da quando si può iniziare a cacciare? In Italia la caccia è aperta dalla terza domenica di settembre (quindi dal 19) fino al 31 gennaio. Esistono poi delle discipline che vanno da regione a regione e alcune relative alle specie animali. Al di fuori del calendario venatorio esistono delle date libere: le preaperture, i posticipi (nel caso il limite viene spostato a metà febbraio) e le deroghe.

In Toscana, ad esempio, una delle terre che ospita ancora un discreto numero di cacciatori, è stata decisa una giornata di pre apertura, il 1° settembre, riservata solo a tortore, piccione e storno.

A grandi linee la normativa è uguale in tutta la Penisola con restrizioni stabilite con mesi d’anticipo: si può cacciare di regola per tre giorni a settimana, scegliendo tra tutti ad eccezione di martedì e venerdì. In questi due giorni è previsto il silenzio venatorio dal 1° ottobre al 30 novembre. Ovviamente per svolgere l’attività venatoria è necesasrio essere in possesso di un regolare permesso. Vediamo ora come si svolge la giornata di un cacciatore.

I permessi per cacciare

Per diventare cacciatore è necessario avere il tesserino venatorio che è valido su tutto il territorio nazionale e viene rilasciato dal proprio Comune. Per ottenere bisogna avere una licenza di caccia valida e il cedolino della stagione precedente per la riconsegna. E’ previsto da alcuni anni anche il tesserino digitale caricato su un’apposita App.

E’ opportuno, prima di munirsi del necessario per una giornata di caccia, controllare sempre prima il calendario venatorio della propria regione di riferimento. Lì, infatti, vengono indicate le specie che si possono cacciare, il periodo in cui è consentita l’attività e anche il numero massimo di animali che possono essere uccisi al giorno e nell’intera stagione venatoria, divisi per specie.

Le regole da rispettare

I cacciatori devono rispettare diverse regole durante la loro giornata di attività. Non possono accedere per nessuna ragione ai cortili, alle aie ed alle pertinenze dei fabbricati posti in campagna.

Ogni cacciatore deve inoltre mantenersi ad almeno 100 metri da ogni abitazione o negozio, ma anche da macchine agricole in funzione. Per motivi di sicurezza va garantita una distanza di 50 metri tra il cacciatore e le strade dove transitano le auto o i binari della ferrovia. Il tutto se ovviamente il fucile non è chiuso nella custodia.

A vigilare sul rispetto di questa normativa ci sono gli uomini della polizia provinciale e i carabinieri forestali, oltre ai guardiacaccia ed ai volontari delle associazioni animaliste che però hanno potere solo di segnalare le violazioni. Ricordiamo che la caccia è vietata sia nei Parchi Nazionali (o regionali) sia nelle aree adibite al ripopolamento, alla cattura, alla riproduzione o all’allevamento, anche se le specie in questione sono cacciabili.