Quando inizia l’Ora Legale 2023? Quando cambia, avanti o indietro, si dorme meno?

Quando inizia l’Ora Legale 2023? Stanotte dovremo cambiare l’orario e già scoppiano i dubbi soliti degli italiano se si dovrà fare avanti o indietro, se si dorme meno o di più. Quello che appare evidente è che ci sarà un cambiamento che non farà piacere a tutti e che invece farà sorridere altri. Il cambio ora legale è sicuramente uno dei crucci che dobbiamo sorbirci ogni sei mesi. Questo cambiamento inizierà stanotte alle 2 per terminare alle 3 del 29 ottobre successivo. Si porteranno avanti le lancette di un’ora e si dormirà dunque di meno, perché se ci sveglieremo alle 8 è come se l’avessimo fatto alle 7 almeno fino a che non avremo smaltito il cambiamento. Ma andiamo a vedere quali sono i pro e i contro di questo cambiamento. Pronti per il cambio orario?

Pro e contro cambiamento Ora Legale 2023

Quali sono i pro e i contro del cambiamento dell’Ora Legale 2023 come quello di tutti gli altri anni? Sicuramente i vantaggi sono molti, perché con l’arrivo della bella stagione in questo modo guadagnamo un’ora durante la giornata. Infatti ci troviamo di fronte a una presenza maggiore del sole che riesce così a riempire le nostre giornate e accompagnarci magari anche di sera quando inizieremo ad andare a mangiare all’aria aperta, giardino o ristorante che sia.

Inoltre tra i pro sicuramente c’è quello legato al fatto che la mattina quando ci svegliamo farà più caldo e saremo già piazzati all’interno della giornata, lasciandoci la notte alle spalle. Non possiamo però dimenticare anche che ci sono dei lati negativi. Il primo banale è che dormiremo un’ora di meno la prima notte. Il secondo invece è ben più grave e riguarda allo scombussolamento legato al nostro corpo e al nostro organismo. Di certo l’orario legale porta a delle riflessioni.

Le preoccupazione dei medici sul cambio d’ora

Da anni ormai si parla per l’ora legale di una preoccupazione crescente nell’ambito medico. Sono sempre più i professionisti che svelano come l’ora legale possa essere un problema per il nostro fisico anche molto pericoloso. In questo senso è sceso in campo proprio la Commissione europea che ha presentato, tempo fa, la proposta per abolire il cambio dell’ora considerando tutti questi punti negativi.

Tra i problemi constatati ci sono disturbi del sonno, alterazione dei ritmi circadiani. conseguenze su quelle che sono prestazioni fisiche e cognitive e persino l’aumento dei disturbi psicologici. Di certo bisogna fare attenzione perché c’è il rischio anche di essere ossessionati da queste situazioni che non sono così dannose in tutti i casi.

Chi ha introdotto l’ora legale?

L’ora legale è nata addirittura nel Settecento grazie all’idea dell’americano Benjamin Franklin che adottò per la prima volta questa pratica. In Italia invece fu introdotta nel 1916 a proposito della Prima Guerra Mondiale per arrivare poi al cambio definitivo datato appena 1966 e dunque non moltissimo tempo fa. L’Unione Europea in seguito, precisamente nel 2001, ha deciso che l’ora legale dovesse partire di notte all’1.00 del meridiano di Greenwich dell’ultima domenica di marzo e terminare invece sempre all’1.00 per tornare all’ora solare dell’ultima domenica del mese di ottobre. Questo ci fa capire molto sul giorno che stiamo per affrontare.