Quando inizia Made in Sud 2023? Date, anticipazioni, comici

Made in Sud è un programma dedicato ai comici, soprattutto meridionali, che si svolge a Napoli ed è andato in onda in TV su Rai 2 dal 2012 per ben 9 anni, intervellati da qualche anno in cui non è stato trasmesso. Alla conduzione di questo programma si sono alternati diversi personaggi noti dello spettacolo, dalla più longeva Fatima Trotta a Gigi e Ross, passando per Biagio Izzo, Stefano De Martino fino a Lorella Boccia e Clementino. Il famoso rapper e la ballerina sono stati gli ultimi conduttori in ordine cronologico di un’edizione di Made in Sud. Si tratta di un programma molto seguito in Italia, soprattutto nel Sud del paese, come può suggerire il nome, che diverte da anni i telespettatori. Quando inizia Made in Sud 2023? Lo scopriremo più avanti.

Made in Sud 2022, conduttori e comici

Come detto in precedenza, nell’ultima edizione di Made in Sud i conduttori sono stati Lorella Boccia, ballerina napoletana, e Clementino, famoso rapper napoletano. Questi ultimi hanno preso le redini della conduzione di Made in Sud da Stefano De Martino, famoso ballerino e showman, anche lui di Napoli, che decise di lasciare il posto a qualcun’altro per dedicarsi ad altri progetti sempre in Rai (come ad esempio Stasera tutto è possibile o Bar Stella). L’ultima edizione di Made in Sud aveva accolto anche dei nuovi comici, oltre ai soliti noti come Paolo Caiazzo, Francesco Cicchella, Mino Abbacuccio e I Ditelo Voi. A loro si sono aggiunti negli anni, soprattutto l’ultimo, comici già molto famosi come Max Cavallari, ex membro dei Fichi D’India, il Trio Medusa, Antonio Giuliani e tanti altri.

Quando inizia Made in Sud 2023? Date e anticipazioni

L’ultima stagione di Made in Sud, però, non ha ricevuto una grande accoglienza a livello di numero di share e di seguito, a differenza delle edizioni passate in cui ha raggiunto picchi di seguito molto alto, soprattutto i primi anni, quando rappresentava una novità. Il pubblico, forse, ha deciso di abbandonarlo un po’ anche perchè non lo vede capace di rinnovarsi, restando ancorato ai soliti schemi del primo Made in Sud. Per questo motivo, secondo qualche anticipazione arrivata da alcune voci, nel 2023 non è prevista una nuova edizione di questo programma. Ad oggi, non ci sono date o possibilità di rivedere Made in Sud in tv durante l’anno 2023, ma non è tutto. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela per il sito Dagospia, il programma potrebbe essere addirittura a rischio anche per il futuro. Queste le sue parole: “L’ultima edizione di Made in Sud su Rai2, condotta da Clementino e Lorella Boccia, aveva fatto i conti una tiepida accoglienza. Il format, questa la notizia, resterà in panchina e non andrà in onda questa stagione. Tornerà in sulla seconda rete nel 2024?“. Non è detto che questo non possa cambiare, conisderando che si tratta di un mondo in continuo cambiamento e aggiornamento, ma nel frattempo sappiamo già che Clementino lo rivedremo ancora in Tv sull’emittente Rai come giudice di The Voice Kids e The Voice Senior, programmi in cui partecipa già da qualche anno.