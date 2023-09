Quando inizia Mattino Cinque: cast, Canale 5, data ufficiale

Quando inizia Mattino Cinque? Il programma della mattina di Canale 5 dovrebbe tornare il prossimo lunedì 25 settembre anche se al momento non c’è l’ufficialità sotto questo punto di vista. Alla conduzione vedremo ancora una volta Federica Panicucci e Francesco Vecchi che sono pronti a raccontare storie complicate, ma anche altre che fanno sorridere, accompagnando il risveglio di milioni di italiani che rimangono a casa e non vanno a lavorare per vari motivi.

Tra intrattenimento, informazione e gossip si affrontano in studio i temi della giornata con collegamenti anche esterni in una trasmissione che con la presenza della Panicucci ha ottenuto risultati record. Ricordiamo infatti che la fascia di messa in onda coincide con l’assenza a casa della maggior parte delle persone visto che molti sono a lavoro e tanti altri a scuola. Il pubblico di riferimento è quello dei pensionati, ma sono diversi i temi toccati che piacciono anche alle persone che lavorano magari in altre fasce orarie.

Mattino Cinque, la storia del programma

Mattino Cinque è stato lanciato per la prima volta nel 2008 e va avanti per 15 edizioni con ben 2566 puntate iniziando con il minutaggio da 95 minuti e poi 135 e 130. Barbara D’Urso è stata la conduttrice al fianco di Claudio Brachino nella prima edizione, dall’epoca a oggi ha preso il suo posto Federica Panicucci con in ordine al suo fianco Brachino, Paolo Del Debbio, Federico Novella, Francesco Vecchi. C’è dunque grande curiosità per vedere la nuova stagione.

Sarà interessante dunque vedere con quali argomenti si confronterà il pubblico pronto a commentare sempre sui social network quello che accade in un programma rigorosamente in diretta e pronto a prendere quella fascia che di fatto annuncia l’inizio della giornata e ci fa un po’ un riassunto di quanto accaduto nella notte e quello che ci aspetterà nella giornata.