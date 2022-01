Quando inizia Sanremo 2022? Quali sono i cantanti che parteciperanno a Sanremo?

Anche quest’anno il teatro Ariston di Sanremo ospiterà la 72esima edizione del Festival della canzone italiana. Ma quando inizia Sanremo 2022?

La kermesse musicale inizierà a Febbraio e, al contrario dell’anno scorso, non verrà posticipato a causa dell’emergenza Covid: dapprima per il 2021 si pensava che il Festival sarebbe saltato invece, pur senza pubblico, l’esibizione c’è stata con la vittoria dei Maneskin.

In anticipo rispetto all’anno scorso comunque quando si svolse dal 2 al 6 marzo 2021: ma siamo tornati ala tradizione, perché da 72 anni Sanremo si svolge nel mese di Febbraio.

Sono 25 gli artisti in gara, ma al contrario delle edizioni precedenti, quest’anno sono in un’unica categoria. Per la terza volta consecutiva l’evento sarà condotto da Amadeus, che è anche direttore artistico.

Non è un segreto che la musica sia importante per gli italiani. Il canto fa parte della nostra storia e tradizione. E sappiamo come celebrare la nostra passione. La musica tradizionale italiana ha avuto, dal 1950, un evento più prestigioso seguito da tutto il paese: il Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo è conosciuto anche come Il Festival della Canzone Italiana, il festival della musica italiana. Si svolge presso il famoso teatro Ariston in Sanremo dove, per una settimana cantanti e interpreti italiani propongono brani originali, scritti apposta per l’occasione.

L’imprenditore Pier Busseti organizzò il primo Festival di Sanremo. Nel 1951, le radio trasmisero lo spettacolo per la prima volta. Gli italiani hanno abbracciato subito il Festival, e l’amore per la sua musica e il suo fascino non ha mai tremato. Durante la settimana del Festival, cantanti e star sfilano sul red carpet di Sanremo. Bellissimi fiori della regione Liguria circondano i protagonisti.

Tutto sotto gli occhi di milioni di italiani.

Le regole del concorso

Due categorie, un concorso: cantanti già noti, i famosi “Big” e nuove proposte. Il primo include artisti noti e popolari. Sia artisti sconosciuti che giovani compongono la seconda categoria.

Per loro, il Festival è una piattaforma per ottenere visibilità. Tuttavia, vincere il festival non significa sempre diventare famosi!

Tuttavia, ci sono regole per i partecipanti. Uno è assicurarsi che la canzone non sia mai stata eseguita in pubblico prima. In secondo luogo, la melodia e il testo devono essere originali al 100%.

Nilla Pizzi, Adriano Celentano, Little Tony, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Milva, Renzo Arbore, grandi nomi della storia della musica melodica italiana, sono solo alcuni dei cantanti famosi che hanno preso parte al Festival di Sanremo nel corso della sua storia.

Quali sono i cantanti che parteciperanno a Sanremo?

Ecco l’elenco completo: la lista dei nomi.

Elisa – “O forse sei tu “

“O forse sei tu Dargen D’Amico – “Dove si balla”

“Dove si balla” Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

“Apri tutte le porte” Ditonellapiaga e Donatella Rettore – “Chimica”

“Chimica” Le Vibrazioni – “Tantissimo”

– “Tantissimo” Sangiovanni – “Farfalle”

“Farfalle” Noemi – “Ti amo, non lo so dire”

– “Ti amo, non lo so dire” Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”

“Lettera al di là del mare” Ana Mena – “Duecentomila ore”

“Duecentomila ore” La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

“Ciao ciao” Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

“Abbi cura di te” Emma – “ Ogni volta è così”

Ogni volta è così” Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir – “Domenica”

“Domenica” Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

“Inverno dei fiori” Fabrizio Moro – “Sei tu”

“Sei tu” Mahmood e Blanco – “Brividi”

“Brividi” Irama – “Ovunque sarai”

“Ovunque sarai” Giusy Ferreri – “Miele”

“Miele” Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

“Tuo padre, mia madre, Lucia” Aka7even – “Perfetta così”

“Perfetta così” Rkomi – “Insuperabile”

– “Insuperabile” Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

“Voglio amarti” Yuman – “Ora e qui”

– “Ora e qui” Tananai – “Sesso occasionale”

“Sesso occasionale” Matteo Romano – “Virale”

Saranno venticinque i Big in gara: dodici si esibiranno durante la prima serata, gli altri tredici nella seconda, per poi di nuovo tutti insieme, il giovedì.