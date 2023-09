Quando inizia Soliti Ignoti su Rai 1: Amadeus, cast, data inizio ufficiale

Domani torna in onda Soliti Ignoti su Rai 1, inizia così la nuova stagione del programma che vedrà ancora una volta protagonista alla guida Amadeus. Il format ormai da anni tiene compagnia a milioni di italiani e viene sempre rinnovato grazie all’amore proprio che il pubblico trasmette. Potremo seguire la trasmissione anche in diretta streaming, gratuitamente, su RaiPlay con la possibilità di vedere le puntate anche una volta terminate sui nostri dispositivi mobili come smartphone, tablet e computer.

La scorsa edizione il programma è andato in onda da settembre a giugno, quindi con ogni probabilità questo processo si ripeterà anche quest’anno. Non ci sono particolari anticipazioni anche perché il format è sempre molto simile, offrendo al pubblico italiano quello che vuole e quello che si aspetta. In questi casi infatti effettuare degli stravolgimenti può essere decisamente controproducente.

Soliti Ignoti, la storia del programma Rai

Soliti Ignoti è stato trasmesso per la prima volta nel 2007, da allora ci sono state due pause tra il 2008 e il 2010 e tra il 2012 e il 2017, ma la serie è sempre andata avanti con 12 edizioni e ben 1442 puntate. Si tratta dunque di un programma storico che ci lega anche a ricordi del passato visto che in precedenza abbiamo visto alla conduzione una leggenda, un’istituzione del piccolo schermo, come Fabrizio Frizzi.

Proprio Amadeus ha preso il suo posto riuscendo a dare al pubblico delle risposte molto interessanti e permettendo così di far crescere la trasmissione sotto diversi punti di vista non danneggiando però l’immenso lavoro fatto da Frizzi. Ci siamo quasi e la trasmissione sta per iniziare, vedremo quali saranno le risposte di Aditel del pubblico che è sempre molto attento e in grado di far crescere l’attenzione del pubblico. Intanto sui social continua a crescere l’attenzione con alcuni spoiler e idee del pubblico.