Quando iniziano ad allungarsi le giornate 2023? Data solstizio

Ormai, anche se siamo vicini a Natale, c’è una grande impazienza nei confronti della primavera e dell’estate. Del resto, d’inverno arriva buio presto e questo potrebbe renderci più tristi. Vediamo dunque quando iniziano ad allungarsi le giornate nel 2023.

Quando iniziano ad allungarsi le giornate 2023? La data ufficiale

Per quanto riguarda il ritorno di una maggior luce la sera abbiamo una buona notizia. Le giornate inizieranno ad allungarsi a partire dal 21 dicembre! Questo vuol dire che prima di Natale si inizierà ad intravedere un po’ di luce anche dopo le ore 18, cosa che in questo periodo non avviene. La luce, infatti, inizierà a durare di più, ma attenzione! Tutto varia in base alla propria zona, alla regione e la latitudine.

Quando si allungano le giornate?

Per i momenti in cui c’è più luce dovremo attendere ancora un po’. Sarà solo durante la primavera che potremo iniziare a viverci sere luminose e un clima più mite. Questo perché in primavera ci si trova più vicini al sole per via dell’inclinazione dell’emisfero. Le giornate, dunque, si allungheranno già da marzo, anche se il tutto può sempre variare in base al luogo in cui si abita.

Di contro, come ogni anno le giornate si accorciano già da fine agosto, per la tristezza di molti! L’estate finisce sempre troppo presto e ciò influenza l’umore di tante persone! Chi si trova più vicino ai poli potrebbe vivere fenomeni particolari, come il sole di mezzanotte. Mentre altri, che vivono vicini alle montagne potrebbero percepire le giornate come più brevi. Insomma, tutto dipende da dove ci si trova, ma l’importante è adottare accorgimenti per non subire troppo il cambio della luce del sole