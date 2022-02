Quando la scienza incontra il gioco d’azzardo: non solo psicologia ma strategie vincenti

Per alcuni il gioco d’azzardo è un passatempo divertente. Per altri un vizio che ha dell’immorale. Vediamo come il matematico Adam Kucharski parla di gioco d’azzardo e scienza.

Ci sono stati tanti matematici e scienziati che hanno voluto descrivere i giochi da casinò in una maniera differente. E ancor più la psicologia del gambling ha studiato la fallacia dello scommettitore, l’avversione alle perdite, la coscienza del player che deve fare i conti con l’adrenalina che offusca le buone intenzioni. Queste sono le premesse con cui la scienza si approccia al gioco e alla propensione dell’uomo nell’essere affascinato dall’azzardo. I motivi sono da ricercare nella psicologia, quindi, ma il matematico Kucharski nel suo libro “The Perfect Bet: How Science and Math are taking the luck out of gambling” ripercorre la relazione che c’è tra la scienza e il gioco d’azzardo. Il matematico parla, nel suo libro, delle origini di una delle più famose teorie della probabilità che ha permesso, a persone laureate al MIT (Massachusetts Institute of Technology), di vincere milioni in un gioco di dadi a Las Vegas. Kucharski ha raccontato di essere ossessionato dagli enigmi che stanno dietro a tutti i giochi da casinò. e di aver iniziato, quando era ancora dottorando, a lavorare per dei fondi speculativi che ottenevano grandi guadagni sulle scommesse delle partite di calcio. Questo tipo di lavoro suscitò grande interesse nel giovane matematico che approfondì la storia tra scienza e gioco d’azzardo e scoprì che tanti famosi scienziati (Galilei, Keplero e Turing su tutti) avevano originato molte teorie scientifiche sul gioco d’azzardo. In un periodo come questo in cui il gioco, a causa del coronavirus, è in grande crescita online (in Italia le regioni sono ancora divise per colore come un anno fa ma con meno restrizioni) ci sembra molto interessante parlare di probabilità e di gioco rispetto a strategie e scienza.

Qual è la strategia più vincente della storia?

Kucharski racconta, nel suo libro, la storia di alcuni studenti del MIT (considerata la migliore università del mondo) che iniziarono a ragionare sulle lotterie per un progetto finale di un corso di matematica nel 2005. La loro analisi non si basava sull’idea di attendersi di perdere soldi giocando alla lotteria (perché si sa che è più probabile che si perda) ma su una specifica lotteria introdotta da qualche tempo in Massachusetts: Cash WinFall. Questa lotteria aveva una caratteristica specifica: se il montepremi arrivava a una determinata somma senza nessuna vittoria i premi scendevano di valore e venivano assegnati alle persone che avevano indovinato meno numeri tra tutte. Gli studenti si resero conto che comprando un determinato numero di biglietti con le combinazioni di numeri giusti il guadagno era garantito. Questa storia, secondo il matematico, è grandiosa perché gli studenti hanno fondato, poi, una società per applicare il metodo in modo sistematico. E quella intuizione non è l’unica a rappresentare le strategie che, sia nel blackjack che nella roulette, sono state tentate da studenti di matematica e di fisica alla ricerca di crepe nei sistemi esistenti.

La scienza cosa ha imparato dal gioco d’azzardo

Kucharski lavora nel campo della sanità pubblica e molti metodi che vengono usati nel campo della diffusione della malattie vengono dal gioco d’azzardo. Parliamo di probabilità, di come misurare la possibilità che un evento possa realizzarsi. Tutto questo ha iniziato a essere studiato già nel 1500 grazie a teorie sui giochi con i dadi. Anche la statistica e quella della verifica di un’ipotesi si basano su dadi e roulette. Il gioco d’azzardo è servito anche a dare origini ad alcune tecniche computazionali moderne. Verso la fine degli anni 40 un matematico stava studiando un tipo di solitario e non amando molto i calcoli con carta e penna dispose le carte sul tavolo per vedere cosa sarebbe successo. Proprio grazie al gioco e alle carte il matematico si rese conto che si possono simulare un sacco di risultati casuali fino a rendersi conto di come questi schemi permettano di far uscire le carte giuste per risolvere il solitario. Questo metodo ora si chiama Monte Carlo e serve per simulare come vadano a finire le epidemie. Cosa decisamente molto interessante e sorprendente visto il periodo storico che stiamo vivendo