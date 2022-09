Quando ricomincia che tempo che fa? Orario, ospiti, conduttori, le novità

La celebre trasmissione televisiva di Rai 3, dal titolo Che tempo che fa?, conosciuta e amata dagli italiani per la sua satira sferzante e gli ospiti d’eccezione, ha portato a termine l’ultima edizione, il 22 maggio scorso. Gli spettatori italiani si sono, da subito, chiesti quando sarebbe andata in onda l’edizione 2022/2023.

Registrando, fin dai suoi esordi, un’ottima percentuale di share, il programma tv, alla cui conduzione si trova Fabio Fazio, approderà nuovamente sul terzo canale del digitale terrestre, nel corso di questa stagione autunnale 2022.

Anche quest’anno, sarà possibile seguire il talk show la domenica sera. Il mese, per cui è previsto il ritorno sul piccolo schermo dell’emissione televisiva, è ottobre. Ad ottobre 2022, potremo nuovamente deliziarci con le simpatiche e irriverenti interviste, che caratterizzano lo show.

Torneranno anche le discussioni al Tavolo, momento del programma che ha conosciuto una piccola pausa, a causa della terribile guerra fra Russia e Ucraina. Fra gli ospiti fissi, ritroviamo, ancora una volta, Luciana Litizzetto, Massimo Lopez, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti.

E’ già stato stabilito il numero delle puntate della stagione che andrà, a breve, in onda. Saranno ben trenta puntate, i cui momenti salienti sono ancora un mistero. Finora, ci sono stati difatti taciuti i super ospiti delle interviste che avranno luogo.

Il programma

Che tempo che fa, come detto in precedenza, è un talk show. La creazione di tale progetto risale al 2003. Dal 2003 al 2017, il programma è stato trasmesso, regolarmente, ogni anno. Dopo una breve interruzione, il varietà ha ripreso a divertire e far riflettere gli italiani, nel 2019.

Nonostante lo scarso successo della prima edizione, i produttori e gli ideatori del talk show non si sono dati per vinti e hanno deciso di fornire una nuova veste al programma, ispirandosi ai talk show americani di successo. Così facendo, hanno catturato l’attenzione del pubblico italico che, ad oggi, lo riconosce come uno dei migliori programmi in assoluto degli anni 2000.

Le ragioni del trionfo del programma Che tempo che fa

Le previsioni del tempo, con la nuova riformulazione, occupavano e occupano, ancora oggi, solo un piccolissimo spazio, all’interno della trasmissione. Tutti gli altri momenti sono stati pensati con grande intelligenza e serietà e sono perlopiù riservati a critici, comici ed esperti di diversi settori.

Ogni anno, la trasmissione si presenta come una delle principali fonti da cui gli italiani possono attingere informazioni sull’attualità e sulle conoscenze di ogni tipo, il tutto godendo, nel contempo, dell’ironia geniale dei comici nostrani.

Il successo mediatico del programma, negli anni, è stato tale che sono stati creati diversi spin off.

Fra gli ospiti più importanti che si sono susseguiti, durante le varie stagioni, ricordiamo Romano Prodi, Adriano Celentano, Mike Bongiorno, Roberto Saviano, Obama, Papa Francesco e Michael Gorbaciov.

Nel 2007, il programma ha vinto anche il premio Regia Televisiva. Fabio Fazio, inoltre, storico conduttore del talk show, ha ottenuto il premio E’ giornalismo.

Anche quest’anno, possiamo quindi puntare a trascorrere delle domeniche serali abbastanza avvincenti, sebbene l’assenza di alcuni personaggi fissi, quali Orietta Berti, perché impegnati in altro. Buon autunno e buona visione a tutti i nostri lettori!