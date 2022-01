Quando riprende Chi l’ ha visto Persone Scomparse? Perché è stata cancellata la puntata di stasera

Chi l’ha visto Persone Scomparse 2022 quando riprende?

Purtroppo un post sulla pagina Facebook del noto programma di Rai Tre, Chi l’ha visto, è stato annunciato dalla redazione che la puntata che sarebbe dovuta andare in onda ieri sera, mercoledì 12 gennaio 2022, è stata cancellata e l’appuntamento settimanale, slittato.

Ma a cosa è dovuto questo cambio di palinsesto? Molti commenti sotto il post hanno messo in conto che Federica Sciarelli non sta bene, forse ha il Covid: comunque sia tutti aspettano notizie su quando tornerà il famoso programma di Rai 3.

L’affezionato pubblico di Chi l’ha visto? è rimasto deluso ieri sera, quando ha dovuto cambiare i suoi programmi serali perché la trasmissione, da sempre andata in onda di mercoledì, rimane ancora in vacanza: il programma italiano sulle persone scomparse slitta di una settimana il suo debutto per il 2022, e il prossimo 19 gennaio tornerà a tutti gli effetti in onda.

E’ stata la redazione stessa a dirlo, sia della puntata cancellata ieri che del ritorno a mercoledì prossimo 19, con un post pubblicato nel pomeriggio sulla pagina Facebook.

Più di mille like e oltre 500 commenti su Federica Sciarelli, dimostrano che la trasmissione ha un seguito importante.

Qualcuno chiede se la causa del rinvio è da associare al Covid, magari non la stessa giornalista-conduttrice ma tra gli addetti ai lavori: l’idea non viene però confermata dalla redazione, come del resto non viene nemmeno smentita.

Tornerà comunque su Rai 3 mercoledì 19 gennaio 2022.

Nessuno ha risposto dalla redazione, solitamente molto attiva sui canali social, pronta a dare spiegazione ai fan della trasmissione: quindi la non risposta non fa escludere che sia possibile che qualche caso di Covid nello staff abbia fatto prendere la scelta di interrompere tutto.

Meglio ripartire in sicurezza tra una settimana?

I dettagli sulle motivazioni non ci sono e sul perché sia slittata la prima puntata del 2022, non è reso pubblico.

In conclusione? Stop alle voci sulla malattia di Federica Sciarelli perché nessuno ha ne smentito e ne confermato il perché non ci sia stato ‘Chi l’ha visto Persone scomparse’ ieri sera, come era previsto.