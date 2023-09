Quando torna in onda Un Posto al Sole: anticipazioni e data

Ci siamo Un Posto al Sole sta per tornare in onda. La soap opera italiana sarà regolarmente in onda già da domani 1° settembre 2023 con una doppia puntata su Rai 3. Il pubblico non vede l’ora e già l’ha fatto capire sui social network con tantissimi post facendo capire che l’attesa sta aumentando vertiginosamente. La serie sarebbe dovuta andare in onda già oggi su Rai 3, sostituita però dall’evento sportivo Diamond League Zurigo di Atletica Leggera che sta riscuotendo grande successo di pubblico come testimoniano gli ascolti.

Così la Rai ha deciso di mandare in onda un doppio appuntamento domani dunque per recuperare quella di oggi e il pubblico freme. La soap opera è tra le più longeve della televisione italiana, va in onda infatti dal 21 ottobre del 1996 ormai quasi da trent’anni ha totalizzato 6285 puntate raccontandoci delle storie incredibili e piene di colpi di scena che toccavano anche diversi contesti.

Un Posto al Sole, anticipazioni

E ora passiamo alle anticipazioni di Un Posto al Sole per le prossime puntate. Damiano si trova in grande difficoltà e non che strada scegliere per il suo futuro. Invece Clara è pronta a chiudere il suo rapporto con Eduardo anche se si fa strada l’ipotesi di un sincero confronto tra i due pronti a raccontarsi sotto ogni punto di vista. Marina farà ritorno alla sua villa per fare i conti con la solitudine e le sue difficoltà. Mariella si trova pronta a fare un gesto di altruismo per riuscire verso Guido a dare una scossa che ci si aspetta da tempo.

Riccardo invece è in vacanza a Lisbona con Rossella ed è pronto a prendere una decisione importante e decisamente sorprendente. Ornella sta lavorando per raggiungere Patrizio a Barcellona, c’è la sensazione che tutto potrebbe andare per loro davvero nel verso giusto.