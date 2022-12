Quanto costa Alexa? Al mese, con lo schermo, su Amazon, Echo dot

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha fatto grandissimi passi, tanto da diventare addirittura parte integrante della nostra stessa quotidianità. Sono infatti tante le persone che ogni giorno utilizzano strumenti come Alexa, ovvero un software di iintelligenza artificiale sottoforma di assistente vocale sviluppato da Amazon, che può essere integrato a diversi speaker e dispositivi smart come ad esempio, tra i tanti, l’altoparlante Amazon Echo Dot. Alexa risponde in maniera veloce e precisa ai nostri comandi vocali fornendoci informazioni, compiendo determinate azioni richieste, controllando app o altri dispositivi collegati e molto altro. Si tratta di uno strumento veramente molto apprezzato, ma per entrare nello specifico: quanto costa Alexa?

Quanto costa Alexa su Amazon

Premettendo che Alexa può essere acquistato in tutti gli store di elettronica, essendo un software creato proprio da Amazon sono in molti a scegliere di affidarsi direttamente all’azienda per il suo acquisto. A tal proposito, occorre specificare che a essere acquistato non è solo il software in questione, ma un vero e proprio dispositivo, tra i tanti modelli offerti, con il software Alexa integrato al suo interno. Da questo ne deriva che, sia su Amazon che in altri store, il costo di Alexa dipende dal dispositivo che si acquista. In altre parole acquistando un dispositivo di questo tipo su Amazon il prezzo di Alexa può variare da poche decine di euro fino a centinaia di euro proprio in base allo speaker o in generale al dispositivo smart scelto.

Costo Alexa in dispositivi Echo

Amazon, per l’utilizzo del software Alexa, offre dispositivi smart Echo prodotti in tanti modelli con funzioni differenti e design diversi. Partiamo ad esempio dai dispositivi Echo Dot, proposti di diverse generazioni, che attualmente risultano essere i più economici sul mercato partendo da un costo di 24.99 euro fino a 39.99 euro. Allo stesso tempo, però, esiste anche Echo Flex, una sorta di presa altoparlante al costo di 29.99 euro, la quale permette di utilizzare Alexa in diversi ambienti della propria casa.

A seguire è possibile scegliere tra diversi modelli di Echo Show, ovvero dispositivi che presentano anche uno schermo attraverso il quale fare videochiamate, vedere contenuti di intrattenimento e molto altro. Questi dispositivi a seconda dei modelli hanno prezzi variabili da 39.99 euro, passando da modelli intermedi a 69.99 euro, fino a dispositivi da 189.99 euro o 219.99 euro. Inoltre è possibile scegliere anche il dispositivo Echo Studio a un prezzo di 199.99 euro.

Per chi desidera usufruire delle potenzialità di Alexa anche alla guida, sul mercato è presente anche Echo Auto, un dispositivo da posizionare in auto che si connette all’app di Alexa installata sullo smartphone e permette di usufruire di molteplici funzioni. Tale dispositivo presenta un costo variabile da 29.99 euro a 34.99 euro.

Alexa costo abbonamento

L’utilizzo di Alexa non prevede alcun abbonamento e dunque neppure un costo mensile, in quanto basta semplicemente essere iscritti ad Amazon tramite la creazione di un account gratuito. Inoltre, l’app di Alexa può essere scaricata gratuitamente su tutti gli smartphone accedendo semplicemente all’app store del proprio dispositivo.