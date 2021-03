Quanto costa Amazon Prime?

Tutto quello che c’è da sapere su Amazon Prime

Amazon Prime è un servizio a pagamento offerto da Amazon, che permette ai clienti di poter usufruire della possibilità di ricevere i propri prodotti acquistati in un tempo di consegna ristretto (uno o due giorni in alcune aree), nonché di altri servizi, sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Nell’aprile del 2018, Amazon dichiarò che Prime aveva raggiunto oltre 100 milioni di iscritti in tutto il mondo, mentre a gennaio 2020 sono stati toccati i 150 milioni. Gli studenti verificati possono sottoscrivere il piano Prime Student, una versione più economica rispetto al piano standard.

Per quanto riguarda i costi, l’abbonamento classico di Amazon Prime, prevede il pagamento di una quota pari a 36 euro l’anno; mentre per gli studenti il prezzo è dimezzato a 18 euro all’anno.

La nascita di Amazon Prime

Nel 2005 Amazon annunciò la creazione di Amazon Prime, un servizio che offriva consegne gratuite entro due giorni all’interno degli Stati Uniti per tutti gli ordini, sottoscrivendo un abbonamento annuale. Amazon lanciò il programma in Germania, Giappone e Regno Unito nel 2007. Nel 2008 in Francia (sotto il nome di “Amazon Premium”), nel 2011 in Italia, nel 2013 in Canada, nel luglio del 2016 in India, nel marzo del 2017 in Messico e dal 2018 in Australia.

A inizio 2014 Amazon annunciò Prime Music, un servizio che offre ai clienti Prime uno streaming illimitato di oltre un milione di brani e l’accesso a playlist studiate appositamente. A novembre 2014 Amazon aggiunse Prime Photos, mentre nel maggio del 2015 propose un servizio di consegna gratuito per abbonati Prime in 14 aree metropolitane statunitensi.

Nel dicembre del 2015, Amazon dichiarò che decine di milioni di persone erano abbonate ad Amazon Prime e nel gennaio 2016, secondo una relazione fornita da Consumer Intelligence Research Partners, il servizio poteva contare su quasi 54 milioni di abbonati solo negli Stati Uniti, corrispondenti a quasi la metà dei possessori di case del paese.

Ulteriori servizi riservati ai clienti Prime sono stati lanciati nel settembre del 2016, come Amazon Prime Video, una piattaforma streaming che consente di vedere film e serie tv esclusive, di produzione e non Prime Video.