Andare in Antartide, quanto costa? Low cost, quante ore ci vogliono, da dove partire

Tra i viaggi più affascinanti che colpiscono le fantasie degli esploratori più estremi, vi è sicuramente una trasferta in Antartide. Il continente di ghiaccio è stato da sempre una meta ambiziosa e ricca di fascino per tutti coloro che vogliono effettuare un viaggio estremo, ai limiti della resistenza umana. C’ è da dire che un iter del genere non è molto semplice da effettuare e che ha costi decisamente proibitivi. Infatti anche una crociera comporta una spesa importante che non tutti sono in grado di sostenere. Per cui, l’ idea di un’ avventura nel “continente di ghiaccio” presuppone una grande disponibilità economica, accompagnata dalla volontà di un viaggio estremo che solo pochi temerari possono realizzare.

Le ragioni per cui è vietato andare in Antartide

Perchè non si può andare in Antartide? Per quali ragioni? Vi sono dei motivi specifici. Infatti, l’ Antartide è un continente che ammette solo installazioni pacifiche, per cui non sono ammesse basi militari, ne manovre che riguardano gli eserciti. Ma, in base agli accordi tra le varie nazioni, nulla vieta che il personale militare venga utilizzato per scopi scientifici, generalmente rivolti alla flora e alla fauna di questo continente incontaminato. Dunque, quando andare in Antartide e che prezzi i sono? E’ presto detto.

Viaggiare verso il continente ghiacciato, per carpirne i segreti, ha dei prezzi quasi proibitivi. Facendo la media tra le varie offerte, ci aggiriamo intorno ai 10000 euro a persona. Tuttavia, in questi ultimi anni si è deciso di ovviare a questa situazione e di proporre crociere a prezzi più accessibili. Infatti si parte da un minimo di circa 5500 euro a persona per arrivare ad un massimo di circa 50000 euro. E’ ovvio che quest’ ultima opzione riguarda solamente le rotte che hanno una durata decisamente più lunga. Queste sono crociere che sono munite di ogni confort possibile per rendere la traversata più piacevole e a condizioni sicuramente meno estreme. Nell’ ambito di questi itinerari in Antartide, bisogna mettere in conto i tanti extra che possono sorgere a bordo, anche se è indubbio che, in ogni caso, si vivrà un’ esperienza entusiasmante come poche. Inoltre, il periodo migliore per visitare il continente più a sud del mondo è sicuramente l’ estate australe, che va da novembre a marzo, in cui le giornate sono anche più lunghe.

La tipologia di crociera proposta

Vi sono varie tipi di crociera proposti, ognuna con un tragitto ben definito. Bisogna dire che, per un viaggio così difficile, nulla deve essere lasciato al caso, in virtù delle condizioni proibitive che si affronteranno. Vi sono generalmente tre opzioni principali tra le quali scegliere e coronare il proprio sogno tra i ghiacci. La prima è una “crociera standard” con partenza da Ushuaia, in Argentina; poi abbiamo un viaggio “Fly and Cruise” da Punta Arenas, in Cile, da dove si parte con un volo fino in Antartide, per poi imbarcarsi e continuare il viaggio; per finire si può scegliere anche una crociera di estremo lusso in cui l’ Antartide fa parte dell’ itinerario , con prezzi decisamente maggiorati e, in alcuni casi, proibitivi.

La scelta della nave

L’ armatore che proporrà questo genere di cammino dovrà provvedere ad una nave che rispetti l’ ambiente incontaminato e che risponda ai canoni standard di sicurezza. I soggetti che vi andranno, dovranno farlo in tutta sicurezza per godersi, in toto, le emozioni e le sensazioni che un simile viaggio può offrire. L’ alta qualità del vitto dovrà essere garantita, anche se da questo punto di vista non si corrono particolari rischi. Tuttavia, bisogna ricordare che i prezzi a bordo sono piuttosto alti. Basti pensare che brindare con del vino al passaggio dei 66°33′ del circolo polare artico costerà non meno di 500 euro. Inoltre il personale a bordo dovrà essere costituito da biologi, geologi e cosi via, in grado di svolgere il proprio ruolo di guida con la massima professionalità possibile, per svelare i misteri di questo continente ancora oggi sconosciuto. Inoltre, per quanto riguarda la scelta delle scarpe per andare in Antartide, si consigliano quelle antiscivolo, tali da consentire la camminata anche sui ponti della nave, generalmente molto umidi.