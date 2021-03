Quanto costa aprire una partita IVA?

Tutto quello serve per aprire una partita IVA

Con la modalità smart working sempre più presente nelle nostre vite – anche a causa della pandemia – molti potrebbero pensare che aprire una partita IVA per lavorare sia un’ottima soluzione. E, infatti, lo è se si è in grado di avviare collaborazioni o attività in prospettiva sufficientemente remunerative. Comunque sia, ci sono molte altre professioni (pandemia a parte) che richiedono l’apertura della partita IVA. Continuate a leggere per sapere tutte le informazioni relative ai costi!

Innanzitutto, è bene chiarire che esistono due tipi di partiva IVA: la partita IVA a regime ordinario e quella a regime forfettario.

Partita IVA a regime ordinario

Può essere aperta da chiunque voglia avviare una professione produttiva. Chiunque deciderà di proseguire su questa strada, deve sapere che dovrà sottostare a diversi obblighi contabili, amministrativi e burocratici. La prima cosa da fare, è quella di iscriversi al Registro delle Imprese e non va dimenticato che c’è obbligo di fatturazione elettronica ogni volta che si presta un servizio.

Tra gli altri obblighi figurano: l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS; l’iscrizione all’INAIL per l’assicurazione; il pagamento IRPEF o IRES o IRAP – le ultime due hanno aliquote uniche, mentre per la prima si deve tenere conto di quelle stabilite dal Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio.

Partita IVA a regime forfettario

Rispetto alla partita IVA di regime ordinario, quello forfettario ha molte più agevolazioni. Il regime contabile (detto regime dei minimi) è semplificato e non c’è obbligo di iscrizione all’INAIL, né è prevista la compilazione ISA. Il regime fiscale prevede aliquota unica. Chi ha partita IVA a regime forfettario pagherà solo il 15% delle imposte calcolate secondo il codice ATECO. Infine, non c’è bisogno di effettuare fatturazione elettronica.

N.B. Non tutti i professionisti, né tutte le imprese possono accedere al regime forfettario. Per legge, gli aventi diritto non devono superare i 65mila euro di introiti annui.

Apertura partita IVA: prezzo

Per aprire una partita IVA, comunque, di qualsiasi tipologia, non è richiesto alcun pagamento, se non quelli di natura burocratica, come bolli e diritti di segreteria. La cosa cambia se, invece, decidete di rivolgervi a un professionista per semplificarvi la procedura; in quel caso la tariffa risulta variabile a seconda di chi vi trovate davanti.