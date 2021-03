Quanto costa attraversare il Canale di Suez?

Canale di Suez, quanto costa attraversarlo?

Il Canale di Suez è un alveo artificiale navigabile situato in Egitto, a ovest della penisola del Sinai, tra Porto Said sul Mar Mediterraneo e Suez sul Mar Rosso, che taglia l’omonimo istmo di Suez, permettendo la navigazione diretta dal Mediterraneo all’Oceano Indiano, senza la necessità di circumnavigare l’Africa sull’Oceano Atlantico lungo la rotta del capo di Buona Speranza.

Nel canale transitano in media 78 navi al giorno; oltre 17.000 navi (7,5% del traffico mercantile mondiale) annualmente utilizzano il canale come via di navigazione. Il transito delle navi è organizzato in tre convogli alternati al giorno (da nord a sud, da sud a nord e ancora da nord a sud), che si incrociano al Grande Lago Amaro e al by-pass di al-Balla. Le navi si susseguono a una distanza di circa un miglio marino, e la velocità è di circa nove nodi.

Il transito dura in media circa 15 ore. Ogni nave imbarca alla partenza uno o due piloti, che sono responsabili del rispetto dell’ordine dei convogli e della puntualità dei passaggi ai vari semafori, o posti di segnalazione, presenti ogni 10 km circa. A Ismailia si ha un cambio di pilota. Per ovviare a qualsiasi avaria, partecipano ai convogli dei rimorchiatori locali e le navi devono imbarcare un elettricista. Anche le barche a vela devono imbarcare personale specializzato locale. Inoltre, ogni imbarcazione deve avere un proiettore (noleggiabile), per ovviare alla scarsa visibilità in caso di tempeste di sabbia.

Ostruzione del Canale di Suez

L’ostruzione del Canale nel è iniziata il 23 marzo 2021, alle ore 7:40 quando la nave portacontainer EverGreen, della classe Golden e lunga 400 metri, si è incagliata nel canale provocandone il blocco della navigazione. La nave era stata interessata da una tempesta di sabbia e spinta da forti venti (fino a 74 chilometri all’ora), causandone l’uscita dalla rotta. La nave si è quindi incagliata su una delle sponde del canale, ostruendolo completamente e impedendo il passaggio di qualsiasi nave per giorni.

Canale di Suez: quanto costa attraversarlo

Il costo per attraversare il Canale di Suez cambia a seconda della tratta navigata. Generalmente, per il tragitto Shanghai-New York la cifra prevista è di 830,00 $, mentre per il viaggio Hong Kong-New York si va sugli 855,00 $.