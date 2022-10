Quanto costa bici elettrica? Prezzi, offerte, modelli

By

L’esplosione sul mercato delle e bike ha portato ad un ampliamento delle offerte, con prezzi competitivi. Andiamo a vedere quanto costa bici elettrica con pedalata assistita, provando a consigliare il modello di bicicletta elettrica adatto a seconda delle esigenze del cliente. La miglior ebike dipende dall’uso che ne fa.

Essendo un prodotto relativamente recente sul mercato, in tanti tendono a disorientarsi di fronte all’elenco di bici elettriche ed alle opzioni consentite. Per questo si deve partire nella scelta da due opzioni: la prima è il budget, ovviamente; la seconda è lo stile di vita e l’utilizzo che si intende fare del mezzo. E’ chiaro che i due fattori sono connessi tra di loro.

Chi deve comprare una bici elettrica per utilizzo quotidiano, deve di fatto considerarla un mezzo di trasporto a tutti gli effetti ed avrà bisogno di un veicolo di ottima qualità per i propri frequenti spostamenti. Chi, invece, può adoperarla solo nei weekend o magari al mare, farà bene a puntare su altri fattori prima di acquistarla. Gli aspetti da considerare quando si entra in una rivendita di biciclette elettriche sono la qualità dei materiali e la loro resistenza, l’autonomia e la velocità.

Dobbiamo tenere conto che, oltre alla bicicletta con pedalata assistita, esistono i modelli da competizione, quelli da donna, da bambino e infine le ibride.

Prezzi bici elettriche: le più vendute

L’ebike elettrica è stata pensata come modello per la città e la maggior parte dei clienti è rappresentata da persone che si spostano in un contesto urbano. Mediamente per una bici elettrica di buon livello si può spendere da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2mila euro. Tra i modelli più popolari c’è la E-Ride 28”, di colore nero, realizzata dall’azienda dei Fratelli Schiano: costa sugli 800 euro.

Sulla stessa tipologia di prezzo c’è la Nilox E-bike J5: si tratta di una bici con pedalata assistita con ruote da 26 pollici, cambio Shimano a 6 marce e 3 velocità. La batteria è removibile ed è griffata Samsung. Il prezzo è di poco inferiore agli 800 euro. Tra i modelli preferiti per versatilità ci sono quelli di i-Bike che hanno il merito di essere unisex. La versione più evoluta, la ePlus Ita99, è leggerissima: pesa appena 24 chili, grazie ai cerchi realizzati in lega di magnesio. Costa poco più di 900 euro. C’è anche una versione City Easy della Ita99 che ha dimensioni ancora più contenute. La si porta via a meno di 800 euro spulciando soprattutto sul web.

Offerta ebike pieghevoli

Prezzo e bike, le top – Passiamo ora alle bici pieghevoli che sono diventate un must per gli appassionati alla luce della loro indubbia comodità. Chi vuole spendere cifre contenute può scegliere tra diversi modelli che hanno prezzi tra i 500 e i 600 euro. Siamo consapevoli che soprattutto negli ultimi tempi sono diventati simboli di stile e ci sono aziende, come GoCycle e Brompton, che puntano molto anche sull’estetistica oltre che sui materiali. I top di gamma possono arrivare anche a duemila euro.

Anche per questo tipologia di bici Schiano offre prodotti di eccellenza a prezzi competitivi. Spiccano la versione pieghevole dell’E-Sky con ruote da pollici a 750 e la E-Star, stessa dimensione dei cerchi, disponibile a meno di 850 euro nella versione unisex di colore antracite.

